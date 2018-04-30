نتنياهو يقدم "وثائق سرية تبثت أن إيران أخفت برنامجها للتسلح النووي"

مصدر الصورة Reuters Image caption نتنياهو يقدم شرحا لما يقول إنه وثائق عن برنامج إيران النووي

كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"ملفات سرية نووية" تثبت أن إيران كانت تسعى سرا لإنتاج أسلحة نووية.

وقال نتنياهو إن "آلاف الصفحات من المواد التي حصلت عليها إسرائيل توضح أن إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".

ووافقت إيران عام 2015 على الحد من برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات.

وتؤكد إيران دوما أن برنامجها النووي لأغراض سلمية لإنتاج الطاقة.

واتهم نتنياهو إسرائيل بأنها كانت تطبق برنامجا للتسلح النووي حتى 2003، وكان يطلق عليه سرا اسم "مشروع أماد". ويقول نتنياهو إن إيران استمرت في برنامجها للتسلح النووي حتى بعد إغلاق "مشروع أماد".