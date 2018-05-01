الولايات المتحدة: الاتفاق النووي الإيراني بني على أكاذيب

Image caption نتنياهو يكشف عما سماه سجلات برنامج إيران النووي السري

قال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، إن الاتفاق النووي مع إيران "بني على أكاذيب"، بعد ادعاء إسرائيل بأن لديها أدلة على برنامج إيراني سري لأسلحة نووية.

وأضاف أن الأدلة أظهرت أن الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى في العالم في 2015 كان يعتمد على الخداع، وليس على حسن النية.

قرار اممي يطالب اسرائيل بالتخلي عن السلاح النووي

وقد أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ فترة إلى رغبته في الانسحاب من الاتفاق، ومن المقرر أن يتخذ قرارا في هذا الصدد في الأسابيع القادمة.

ولكن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قالت إن الوثائق التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا تثير أي تساؤل بشأن التزام إيران بالاتفاق.

وأضافت أن الوثائق ذات السرية التي تدعي إسرائيل الحصول عليها بشأن برنامج إيران النووي يجب تقديمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت إلى أن الوكالة هي المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة، التي تتولى مراقبة التزامات إيران النووية.

وتقول القوى الغربية الأخرى إن إيران حافظت على التزامها بالاتفاق، وإنه يجب استمراره.

ما الذي تتهم به إيران؟

اتهم نتنياهو، الاثنين إيران بتنفيذها برنامج أسلحة نووية سريا، يعرف باسم "مشروع عماد"، وقال إنها تواصل سعيها إلى متابعة المعرفة الخاصة بالأسلحة النووية، عقب إغلاق المشروع في 2003.

وقدم نتنياهو ما قال إنه دليل مكون من آلاف "الملفات النووية السرية" التي تُبين كيف كذبت إيران بشأن طموحاتها النووية قبل توقيع الاتفاق المعروف في 2015.

وتنفي إيران السعي إلى تطوير أسلحة نووية، وقد وافقت قبل ثلاث سنوات على الحد من برنامجها للطاقة النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

ولم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي دليلا على أن إيران انتهكت الاتفاق بعد بدء سريانه في أوائل 2016.

ولكنه أصر على أن "مشروع عماد" استمر في وزارة الدفاع الإيرانية، ناقلا عن رئيس المشروع قوله "ستنفذ أنشطة خاصة تحت عنوان الإلمام بتطورات الخبرات العلمية".

أما وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، فقال إن ما قدمه نتنياهو حيلة "طفولية" للتأثير في قرار ترامب المتوقع بشأن البقاء أو الانسحاب من الاتفاق.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، وهي إحدى الدول الموقعة على الاتفاق، إنها ستواصل مساندة الاتفاق، مضيفا "لم نكن أبدا سذجا بشأن إيران، ونواياها النووية".

وهون روب مالي، الذي كان ضمن فريق التفاوض بشأن الاتفاق خلال فترة إدارة أوباما، من أهمية الادعاءات الإسرائيلية، قائلا إنه "لا جديد" فيها.

ماذا تقول الولايات المتحدة؟

قال بومبيو في بيان "تظهر الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل من داخل إيران دون أي شك أن النظام الإيراني لم يكن يقول الحقيقة".

Image caption إسرائيل تقول إن سجلات البرنامج السري الإيراني محفوظة في هذا المكان

وأضاف "تقييمنا هو أن الوثائق التي راجعناها حقيقية"، مشيرا إلى أن "إيران أخفت سجلا نوويا كبيرا عن العالم، وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى اليوم".

وحذر بومبيو أيضا من أن الولايات المتحدة حاليا "تقيم ما الذي يعنيه كشف ملفات إيران النووية السرية بالنسبة إلى المستقبل".

وكان ترامب، الذي جاهر بمعارضته للاتفاق الذي وقع خلال فترة أوباما، قد قال إنه رأى جزءا من عرض نتنياهو، مضيفا أن الوضع "غير مقبول".

وقال إنه سيتخذ قرارا في هذا الشأن في 12 مايو/أيار وإما قبله.

ما هي "الأدلة" التي كشف عنها نتنياهو؟

وقدم نتنياهو، متحدثا باللغة الانجليزية، من مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية في تل أبيب، ما قال إنه "نسخ طبق الأصل" من وثائق حصلت عليها المخابرات الاسرائيلية من مخزن سري في طهران.

وقال نتنياهو إن هناك 55 ألف صفحة من الأدلة و55 ألف ملف على 183 أسطوانة تتعلق بمشروع عماد.

وأضاف أن المشروع يهدف لإنتاج خمس رؤوس نووية، تبلغ قوة كل منها 10 كيلوطن من مادة تي إن تي الشديدة الانفجار.

وبحسب نتنياهو "تثبت هذه الملفات أن إيران كانت تكذب عندما قالت إنها لم يكن لديها قط برنامج نووي".

وقال نتنياهو إن بلاده قدمت نسخة من السجلات إلى الولايات المتحدة، وإنها ستقدم نسخة ايضا لوكالة الطاقة الذرية.

وليست إسرائيل عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهناك تسع دول تمتلك نحو 9 آلاف سلاح نووي سواء كانت هذه الأسلحة منتشرة (صواريخ على الأرض أو البحر أو في الجو) أم مخزنة.

ويوجد 1800 منها في حالة تأهب قصوى ويمكن إطلاقها في أي لحظة.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكبر ترسانات من السلاح النووي. كما تمتلك فرنسا، والصين، وبريطانيا، وباكستان، والهند، وإسرائيل، وكوريا الشمالية.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي أبدا حيازتها أسلحة نووية.

وقال نتنياهو إن وجود الملفات المزعومة يثبت أن إيران "كانت تخزن مواد برنامج عماد سرا لاستخدامها في الوقت الذي تختاره لتطوير سلاح نووي".

ما هي كيفية عمل الاتفاق النووي الإيراني؟

أدى الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي شلت الاقتصاد الإيراني مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

وكانت هناك مخاوف من أن تستخدم إيران برنامجها لإنتاج أسلحة نووية.

ووفقا للاتفاق، فإنه يجب على إيران الالتزام بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا للاتفاق أيضا، يتعين على إيران خفض مخزونها من اليورانيوم المخصب بصورة كبيرة، وألا تخصب ما تبقى لديها من يورانيوم بما يكفي لإنتاج أسلحة نووية.

وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأتي ناتانز، وفوردو النوويتين الإيرانيتين بصورة كبيرة بعيد التوقيع على الاتفاق، كما شحن آلاف الأطنان من اليورانيوم المنخفض إلى روسيا للتخصيب.

ما مدى خطورة العداوة بين إسرائيل وإيران؟

ازداد التوتر بين الدولتين، اللتين تناصبان كل منهما الأخرى العداء منذ أمد طويل، بصورة منتظمة منذ أن زادت إيران من وجودها العسكري في سوريا، دولة الجوار الإسرائيلي.

ووجه الاتهام أيضا لإيران بتزويد ميليشيات حزب الله بالسلاح. وتتهم إسرائيل إيران كذلك بتهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية.

وتعهد نتنياهو منذ أمد طويل بوقف إيران عن تعزيز وجودها العسكري في سوريا.

وأدت مجموعة من الغارات الجوية التي لم يعلن طرف من الأطراف المسؤولية عنها مساء الأحد إلى مقتل عدد من الإيرانيين.