ما هي الأسئلة التي تدور بأذهانكم عن البوليساريو وملف الصحراء الغربية؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption خاضت جبهة بوليساريو صراعا مسلحا مع السلطات المغربية منذ انسحاب إسبانيا من المنطقة في عام 1974

نفت إيران اتهامات وجهها المغرب إليها بشأن دعمها لجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) وتزويدها بالأسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن مزاعم المغرب بشأن العلاقة مع جبهة البوليساريو "لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة ومرفوضة تماما".

كانت المملكة المغربية قالت إنها ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب ما وصفته بدعم طهران لجبهة البوليساريو ومدها بالأسلحة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي إن الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، واتهم جماعة حزب الله اللبنانية بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو.

وأضاف بوريطة أن أول شحنة من الأسلحة أرسلت إلى الجبهة المدعومة من الجزائر عبر "عناصر" في السفارة الإيرانية في الجزائر.

وقوبلت هذه المزاعم بالنفي من الجبهة وحزب الله والسفارة الإيرانية في الجزائر.

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