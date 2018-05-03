قطر تتهم السعودية باعتقال أحد مواطنيها والإعلام السعودي يصفه بأنه ضابط مخابرات

مصدر الصورة EPA Image caption قطر كانت تشارك في قوات التحالف قبل انسحابها عند بدء الأزمة الخليجية

اتهمت قطر السعودية بـ"انتهاك صارخ" للقانون الدولي بعد القبض على مواطن قطري على الحدود اليمنية العُمانية.

وطالبت الدوحة بإطلاق سراح محسن صالح سعدون الكربي فورا، محملة السعودية المسؤولية عن أمنه وسلامته، بحسب بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية القطرية.

وجاء في البيان أن "قبض السلطات السعودية على المواطن القطري، الكربي واعتقاله، وهو عائد من اليمن في 21 أبريل/نيسان، حيث كان يزور عائلته، ودون ارتكابه أي جرم، ودون تهمة، هو انتهاك صارخ للقوانين".

وقال البيان إن الكربي - البالغ 63 عاما - يعاني من "مشكلات صحية مزمنة تتطلب الرعاية الصحية المتواصلة".

وأفادت وكالة فرانس برس أن السلطات السعودية رفضت التعليق على التقارير عند اتصالها بها.

ولكن محطة العربية التي تمتلكها السعودية قالت إن قوات الحكومة اليمنية قبضت على الكربي، بينما كان يحاول عبور الحدود من اليمن إلى عمان.

ووصفت المحطة الكربي بأنه ضابط مخابرات، قائلة إنه قبض عليه "للاشتباه بدعمه للحوثيين"، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

مصدر الصورة EPA Image caption الأمم المتحدة تقول إن الحرب في اليمن أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم

ويعد القبض عليه أحدث حادثة في الأزمة الخليجية التي مازالت تستمر منذ 11 شهرا، وقطعت فيها السعودية ودول حليفة لها علاقاتها مع قطر، لاتهامها الدوحة بدعم الإرهاب، والسعي إلى توثيق علاقاتها مع إيران.

وتقول قطر إن السعودية والدول الحليفة معها تسعى إلى تغيير نظام الحكم في الدوحة.

وتقود السعودية تحالفا في اليمن ضد الحوثيين في صراع مدمر أودي بحياة نحو 10 آلاف شخص، وأدى إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وكانت قوات قطرية تشارك في التحالف في السابق، لكنها عادت إلى الدوحة عقب بدء أزمة الخليج الدبلوماسية.