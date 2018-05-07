قهوة ورقص واحتفالات في الانتخابات النيابية اللبنانية

وحذرت إسرائيل لبنان من فوز حزب الله في الانتخابات البرلمانية. وقال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولية أي تحرك للحزب، ولن تفرق إسرائيل بين الحزب والدولة في أي حرب مقبلة. وسمح ضعف الإقبال على التصويت بتفوق حزب الله في مناطق كثيرة.