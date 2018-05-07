قهوة ورقص واحتفالات في الانتخابات النيابية اللبنانية
لأول مرة منذ تسع سنوات شهد لبنان انتخابات برلمانية حامية، يوم الأحد، بمشاركة القوى السياسية والدينية والطائفية في البلاد، وللمرة الأولى، اعتُمدت في هذه الانتخابات صيغة معدّلة للنظام النسبي، من خلال ما يسمّى "الصوت التفضيلي" والتقسيم الطائفي للمقاعد الانتخابية.
-
AFP
أدى تأخر إعلان النتائج الرسمية إلى قلق في أوساط الشارع اللبناني، خاصة مع توقعات بأن تعيد الانتخابات رسم خريطة التحالفات داخل البرلمان الجديد، لكنها لن تؤثر على الوضع السياسي في البلاد في ظل التوازنات الطائفية المشكّلة لنظامه السياسي.
-
AFP
المرشحة اللبنانية جمانة حداد، ترقص بين أنصارها أمام إحدى لجان الاقتراع في العاصمة بيروت. وتخوض حداد الانتخابات على مقعد الأقليات ضمن قائمة "كلنا وطني". ويقضي تقاسم السلطة الطائفي أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ويتولى رئاسة الحكومة الحكومة مسلم سني، في حين يكون رئيس البرلمان شيعي.
-
AFP
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يرفع إصبعه مغموسا بالحبر بعد الإدلاء بصوته. ورغم الخسارة المتوقعة لتيار المستقبل الذي يقوده الحريري، إلا أنه من المرجح احتفاظه برئاسة الوزراء. وحصل التيار على 36 مقعدا في برلمان 2009، ويتوقع تراجعها إلى 20 فقط..
-
AFP
أنصار حزب الوطنيين الأحرار يحتفلون بالنتائج الأولية للانتخابات في مدينة البترون الساحلية، التي حققوا فيها فوزا هاما. وقال وزير الداخلية، نهاد المشنوق، إن "عملية الانتخاب كانت بطيئة جدا، نتيجة القانون الجديد، بعد عقود اعتمد فيها لبنان النظام الأكثري."
-
AFP
أنصار أحد المرشحين يحتفلون بفوزه في مدينة صيدا، في أول انتخابات برلمانية تقام منذ عام 2009. وتأجلت الانتخابات بسبب الحرب الأهلية في سوريا، والتأخير في إقرار قانون الانتخابات الجديد.
-
AFP
مؤيدة لحزب الله تقوم بالدعاية أمام إحدى اللجان الانتخابية في بعلبك، انتظارا لدورها في التصويت. وتشير المؤشرات الأولية إلى تقدم حزب الله وحلفاءه، والحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 128 مقعدا.
-
AFP
بلغت نسبة المشاركة 49.20 في المائة، مقارنة مع 54 في المائة عام 2009، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية. وبدأت عملية الفرز الأولي اليدوي على الفور، على أن تعقبها أخرى إلكترونية، لحين الإعلان الرسمي عن النتائج.
-
AFP
أدى ضعف الإقبال النسبي إلى تعثر قوى سياسية كبرى، مثل تيار المستقبل. لكن القوى الشيعية (حزب الله وحركة أمل) نجحت في حشد ناخبيها. والصورة من أمام إحدى اللجان في مدينة النبطية، جنوبي البلاد.
-
AFP
سيدات لبنانيات يتنزهن على شاطئ البحر المتوسط في العاصمة بيروت، إبان الانتخابات. وبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم الاقتراع أكثر من 3.7 ملايين شخص. وتنافس في الانتخابات 597 مرشحا بينهم 86 امرأة.
-
AFP
وحذرت إسرائيل لبنان من فوز حزب الله في الانتخابات البرلمانية. وقال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولية أي تحرك للحزب، ولن تفرق إسرائيل بين الحزب والدولة في أي حرب مقبلة. وسمح ضعف الإقبال على التصويت بتفوق حزب الله في مناطق كثيرة.
-
AFP
حرص المسيحيون على المشاركة بقوة في الانتخابات لضمان مقاعد هامة. وأشارت النتائج الأولية إلى أن حزب "القوات اللبنانية" المسيحي، المناهض لحزب الله، قد حقق فوزا كبيرا، إذ تضاعف تمثيله إلى 15 مقعدا بدلا من ثمانية مقاعد، حسب لمؤشرات غير رسمية.
-
AFP
استُخدمت القهوة في الدعاية لمرشحين وقوائم انتخابية. وفي بعلبك، حرص أنصار رئيس البرلمان السابق نبيه بري، على تقديم القهوة العربية للناخبين لتشجيعهم على التصويت له.
-
AFP
حرصت منظمات دولية على مراقبة الانتخابات اللبنانية. وشهدت اللجان وجود مراقبين داخلها وخارجها، للتأكد من عدم وجود أية خروقات تعوق سير العملية، خاصة في ظل مخاوف من وقوع اشتباكات طائفية أو مذهبية.
-
AFP
وانتشرت قوات الجيش والشرطة في جميع أنحاء البلاد لتأمينها خلال الانتخابات، خاصة في ظل استمرار الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، ووقوع بعض الأحداث في عدة مناطق أثناء الدعاية الانتخابية. وفحص رجال الأمن هويات الناخبين قبل دخول اللجان.
-
AFP
حاولت القوى السياسية تشجيع الناخبين على المشاركة وخصصت وسائل لنقلهم إلى لجان الاقتراع، واستخدمت حركة الوطنيين الأحرارا دراجة نارية مزودة بصندوق لنقل المواطنين، ضمن الدعاية لوزير الخارجية الحالي جبران باسيلي.
معرض الصور
العمال يتحدون في عيدهم
- 1 مايو/ أيار 2018
الحرب في عيون أطفال سوريا
- 28 أبريل/ نيسان 2018
الفائزون في مسابقة مصوري العام للطعام
- 26 أبريل/ نيسان 2018