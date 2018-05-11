وزير الدفاع الإسرائيلي للرئيس السوري: اُطرد الإيرانيين

مصدر الصورة Israel Defense Forces Image caption نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لضربة جوية استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى إنهاء الوجود الإيراني في بلده.

جاء هذا بعد يوم من شن إسرائيل سلسلة من الهجمات على ما قالت إنه مواقع إيرانية في سوريا.

وفي أول رد فعل لطهران منذ الهجمات، أدانت إيران "الانتهاك الصارخ لسيادة سوريا"، قائلة إنها تدعم "حقها في الدفاع عن نفسها".

وهذه هي أشد الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا منذ عشرات السنين.

وشنت إسرائيل الهجمات ردا على إطلاق 20 صاروخا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة.

وقالت إسرائيل إن مقاتلين إيرانيين هم الذين أطلقوا الصواريخ. وامتنعت إيران عن نفي أو تأكيد الأمر، لكنها قالت إن الهجمات الإسرائيلية مبنية على "ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة".

ونشرت إيران مئات الجنود في سوريا، قائلة إنهم مستشارون عسكريون للجيش السوري. كما يخوض آلاف المقاتلين - الذين تسلحهم وتدربهم وتمولهم إيران - معارك إلى جانب الجيش السوري في مواجهة مسلحي المعارضة.

ويوم الخميس، قالت إسرائيل إن طائراتها الحربية استهدفت تقريبا كل البنية التحتية العسكرية الخاصة بإيران في سوريا - نحو 70 هدفا - في أكبر عمل من نوعه منذ بداية الاضطرابات في عام 2011.

وبالرغم من أن إسرائيل وإيران عدوان لدودان إلا أن الجانبين لم يخوضا مواجهة مباشرة في تاريخهما.

كيف ردت إيران؟

نقل التلفزيون الرسمي في إيران عن الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قوله "إيران تدين بشدة الهجمات في سوريا. صمت المجتمع الدولي يشجع عدوان إسرائيل. سوريا لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف قاسمي أن استخدام إسرائيل "ذرائع لا أساس لها يصل إلى كونه انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، ويتعارض مع كل المعاهدات الدولية".

ولم يشر المسؤول إلى الوجود الإيراني في سوريا.

وقال قاسمي إن الهجمات كانت محاولة من الداعمين الدوليين للمعارضة السورية التي تحارب حكومة الرئيس بشار الأسد لمساندتهم بعد "العديد من الإخفاقات" وكذلك "لترجيح كفتهم".

وخلال العام الماضي، حققت الحكومة السورية، التي تتلقى دعما من إيران وروسيا، مكاسب كبيرة في مواجهة الجماعات المعارضة.

ما الذي قالته إسرائيل؟

مصدر الصورة AFP Image caption قوات إسرائيلية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إيران "تجاوزت خطا أحمر"، وأن تحرك إسرائيل "كان عاقبة" لهذا.

وأضاف نتنياهو "لن نسمح لإيران بترسيخ نفسها في سوريا. لقد وجهت رسالة واضحة إلى نظام الأسد - تحركنا موجه ضد أهداف إيرانية في سوريا. لكن إذا تحرك الجيش السوري ضدنا، فسوف نتحرك ضده".

وتابع "من يلحق بنا الضرر، سنلحق به الضرر سبعة أمثال، ومن يعد لإلحاق الضرر بنا، سنتحرك لنضربه أولا".

وأثناء زيارة إلى مرتفعات الجولان اليوم، توجه وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بالحديث إلى الرئيس السوري، قائلا "أطرد الإيرانيين"، قائلا "إنهم يؤذونك فقط".

ما الذي حدث بالضبط في الجولان؟

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني أطلقت 20 صاروخا صباح الخميس على مواقعه المتقدمة في مرتفعات الجولان.

وأسقط نظام "القبة الحديدية" الدفاعي الجوي الإسرائيلي أربعة صواريخ، بينما سقط 16 صاروخا قبل بلوغ الهدف، بحسب الجيش. ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية للمواقع التي قصفها داخل سوريا.

وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان في أعقاب حرب 1967، ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها دوليا.

ماذا وراء العمل العسكري الإسرائيلي؟

مما لا شك فيه أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي يوم الثلاثاء قد أدى إلى زيادة التوتر. وكان نتنياهو ممن ساعدوا في حث ترامب على الانسحاب من الاتفاق.

لكن إيران تعد بالفعل عدو إسرائيل اللدود، ودعت غير مرة إلى القضاء على الدولة اليهودية.

وتزايد قلق إسرائيل من الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للحكومة السورية. وقال نتنياهو إن الحرس الثوري الإيراني نقل أسلحة متطورة إلى سوريا، بينها صواريخ أرض أرض وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات من شأنها أن تشكل تهديدا للطائرات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي يتوقع هجوما بعد تقارير عن أنه شن عددا من الهجمات على منشآت إيرانية في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وستهدف أحد الهجمات قاعدة جوية في أبريل/ نيسان قتل فيها سبعة جنود إيرانيين.