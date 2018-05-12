الانتخابات العراقية بالأرقام

  • 12 مايو/ أيار 2018
العراق مصدر الصورة AFP/Getty Images

يواصل الناخبون في العراق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الانتخابات العراقية بالأرقام:

  • هذه أول انتخابات نيابية منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية
  • هي رابع انتخابات نيابية منذ الإطاحة بصدام حسين من الحكم عام 2003.
  • 24.5 مليون شخص يحق لهم التصويت من بين نحو 38 مليون عراقي.
  • مليون عراقي أدلوا بأصواتهم في الخارج في المرحلة الأولى في 21 دولة.
  • 700 ألف عراقي أدلوا بأصواتهم في "التصويت" الخاص الخميس الماضي وشمل الشرطة والجيش والمرضى في المستشفيات.
  • 8959 هي عدد مراكز الاقتراع التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم والتي توزع عليها نحو 11 مليون بطاقة انتخابية
  • السابعة صباحا موعد فتح أبواب مكاتب الاقتراع والسادسة مساء موعد إغلاقها "بالتوقيت المحلي".
مصدر الصورة AFP/Getty Images
  • عدد المرشحين في هذه الانتخابات7367 مرشحا ومرشحة.
  • 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية ينتمي إليها المرشحون.
  • 87 لائحة في 18 محافظة تتوزع فيها الأصوات على المرشحين وفقا لتسلسلهم في كل قائمة.
  • 329 هي عدد المقاعد البرلمانية التي يتنافس عليها المرشحون من بينها 83 مقعدا للنساء و9 للأقليات ومن بينها المسيحيون والشبك والصابئة والإيزيديون.
  • 4 سنوات هي مدة عمل البرلمان.
  • 90 يوما هي أقصى مدة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات بموجب الدستور.

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الانتخابات العراقية 2018

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