الانتخابات العراقية بالأرقام
يواصل الناخبون في العراق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الانتخابات العراقية بالأرقام:
- هذه أول انتخابات نيابية منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية
- هي رابع انتخابات نيابية منذ الإطاحة بصدام حسين من الحكم عام 2003.
- 24.5 مليون شخص يحق لهم التصويت من بين نحو 38 مليون عراقي.
- مليون عراقي أدلوا بأصواتهم في الخارج في المرحلة الأولى في 21 دولة.
- 700 ألف عراقي أدلوا بأصواتهم في "التصويت" الخاص الخميس الماضي وشمل الشرطة والجيش والمرضى في المستشفيات.
- 8959 هي عدد مراكز الاقتراع التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم والتي توزع عليها نحو 11 مليون بطاقة انتخابية
- السابعة صباحا موعد فتح أبواب مكاتب الاقتراع والسادسة مساء موعد إغلاقها "بالتوقيت المحلي".
- عدد المرشحين في هذه الانتخابات7367 مرشحا ومرشحة.
- 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية ينتمي إليها المرشحون.
- 87 لائحة في 18 محافظة تتوزع فيها الأصوات على المرشحين وفقا لتسلسلهم في كل قائمة.
- 329 هي عدد المقاعد البرلمانية التي يتنافس عليها المرشحون من بينها 83 مقعدا للنساء و9 للأقليات ومن بينها المسيحيون والشبك والصابئة والإيزيديون.
- 4 سنوات هي مدة عمل البرلمان.
- 90 يوما هي أقصى مدة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات بموجب الدستور.
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