إيفانكا ترامب وزوجها يحضران حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

مصدر الصورة Reuters Image caption ايفانكا ترامب رفقة زوجها جارد كوشنر تحي السفير الأمريكي ديفيد فريدمان في مطار بن غوريون بتل أبيب

وصلت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبـ، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر إلى إسرائيل قبيل افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس الاثنين.

وقد وصلا الزوجان، وهما مستشاران بارزان في البيت الأبيض، لحضور احتفال نقل السفارة، الذي لن يحضره ترامب بنفسه ولا وزير خارجيته.

وقد أثار قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس غضب الفلسطينيين.

وقد قدم موعد النقل ليتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

وتعد إسرائيل القدس "عاصمتها الأبدية غير المقسمة" بينما يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وغير قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عقودا من حياد الولايات المتحدة في هذه القضية، وأبعدها عن موقف معظم المجتمع الدولي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن نقل السفارة مدعاة للاحتفال.

وقد وصف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قرار نقل السفارة بأنه "صفعة القرن".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أثار قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس غضب الفلسطينيين

وستفتح مكاتب سفارة مؤقتة داخل مبنى القنصلية الأمريكية في القدس الاثنين، على أن يُختار لها مبنى أوسع لاحقا عند انتقال بقية كادر السفارة من تل أبيب.

ومن المتوقع أن يخاطب الرئيس ترامب الحاضرين في الحفل عبر رابط فيديو.

وسيحضر الحفل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووكيل وزير الخارجية جون سوليفان إلى جانب إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يلتقي كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي عصر الأحد ، بحسب وسائل إعلام محلية.