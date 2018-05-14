الانتخابات العراقية: "سائرون"و"الفتح" يتصدران النتائج الأولية

  • 14 مايو/ أيار 2018
تقدم تحالف سائرون الذي يتزعمه تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدة محافظات بينها بغداد وواسط والمثنى مصدر الصورة Reuters

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية العراقية في عشر محافظات، تقدم تحالف "سائرون" الذي يتزعمه تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدة محافظات بينها بغداد وواسط والمثنى وذي قار، فيما أتت القائمة في المركز الثاني في محافظات أخرى.

وتصدرت قائمة "الفتح" المنبثقة عن فصائل الحشد الشعبي النتائج الأولية في البصرة والقادسية وكربلاء وجاءت في المركز الثاني في محافظة بغداد وواسط والمثنى.

ولم يتصدر "تحالف النصر" الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النتائج في أي من المحافظات العشر التي تم الإعلان عن نتائجها الأولية، واحتل المرتبة الثالثة إلى الخامسة في ترتيب النتائج بمعظم المحافظات التي تم الإعلان عنها.

وتتصدر بغداد المحافظات التي تم الإعلان عنها من حيث عدد المقاعد (71)، تليها محافظة البصرة (25)، وذي قار (19).

وخرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة "سائرون" في 10 محافظات عراقية.

ودعت وزارة الداخلية لعدم إطلاق النار خلال إعلان نتائج الانتخابات وتوعدت باعتقال المخالفين.

مصدر الصورة Reuters
Image caption يتنافس في الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً

وقد سجل أكثر من 24 مليون عراقي في سجلات الناخبين لانتخاب 230 نائبا من بين نحو 7000 رشحوا أنفسهم في الانتخابات التشريعية.

وتقول المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن نسبة 20 في المئة فقط من المرشحين في هذه الانتخابات هم من الجدد.

وتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحاً، ومنها:

وقائمة "سائرون" عبارة عن تحالف بين التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر مع الحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة بزعامة حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري بزعامة سعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة بزعامة قحطان الجبوري.

ويقود الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري قائمة "الفتح"، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

ويتزعم ائتلاف النصر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومعه قوى وأحزاب صغيرة. وتتواجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان.

مصدر الصورة Reuters
Image caption خرج المئات من أتباع الصدر في مظاهرات فرح بعد الإعلان عن فوز قائمة "سائرون" في 10 محافظات عراقية

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