جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بالفيديو: قتلى في اشتباكات على حدود غزة

قتلت القوات الإسرائيلية 18 فلسطينيا على الأقل في غزة اشتباكات في المنطقة الحدودية في قطاع غزة، حسب مسؤولين فلسطينيين.

ويأتي ذلك قبيل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، والذي أثار جدلا كبيرا وأغضب الفلسطينيين.

ويرى الفلسطينيون في هذه الخطوة دعما أمريكيا واضحا لفرض اسرائيل سيطرتها على المدينة بأكملها، بما في ذلك قسمها الشرقي الذي يؤكد الفلسطينيون أحقيتهم بحكمه.

وسيحضر افتتاح السفارة كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ايفانكا ابنة الرئيس دونالد ترامب وزوجها.

وخرجت احتجاجات جماهيرية على مدى الأسابيع الستة الماضية باسم "مسيرة العودة الكبرى". وتقول إسرائيل إن المتظاهرين يحاولون اجتياز السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إن فتى في الرابعة عشرة من عمره لقي حتفه في الاشتباكات اليوم كما أصيب 500 شخص.

ومنذ بدء الاحتجاجات قتل أكثر من 50 فلسطينيا وجرح الآلاف.

وألقى الفلسطينيون الحجارة بينما استخدم الجيش الإسرائيلي القناصين بينما كان الدخان الأسود يتصاعد من الإطارات المحترقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرة آلاف من "مثيري الشغب العنيفين" تجمعوا على طول السياج الأمني وإن قواته تعمل "وفقا للإجراءات المعتادة".

لماذا أثار نقل السفارة كل هذا الجدل؟

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وضع مدينة القدس والأحقية في حكمها يأتي في صميم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على القدس، ووفقا لاتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية عام 1993، فمن المفترض أن يتم بحث الوضع النهائي للقدس في المراحل الأخيرة من محادثات السلام.

وتعد إسرائيل القدس "عاصمتها الأبدية غير المقسمة" بينما يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.