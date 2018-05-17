من هو نواف آل الرشيد الذي سلمته الكويت إلى السعودية؟

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سلمت السلطات الكويتية المملكة العربية السعودية نواف آل الرشيد الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية، بعد أن زار الكويت مؤخرا بدعوة من الشاعر عبد الكريم الجباري.

ونواف آل الرشيد هو ابن الشاعر الشهير طلال آل الرشيد الذي قتل في ظروف غامضة بالجزائر أواخر عام 2003. ففي الوقت الذي يتحدث البعض فيه عن اغتياله على يد إسلاميين، يقول آخرون إن السلطات السعودية اغتالته.

وأكدت المعارضة السعودية مضاوي الرشيد خبر احتجاز الكويت لنواف آل الرشيد، وتسليمه للسعودية، عبر سلسلة تغريدات على صفحتها على تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MadawiDr تأكد خبر إختطاف نواف طلال الرشيد من الكويت وإعادته الى الرياض بعد ان كان مقيما في الدوحة — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) ١٣ مايو ٢٠١٨

ودعا النائب الكويتي مرزوق الخليفة المواطنين إلى محاسبة الحكومة في ساحة "الإرادة"، وذلك تعليقا على قضية آل الرشيد.

اتفاقات أمنية

وذكرت بعض وسائل الإعلام الكويتية أن الحكومة الكويتية سلمتآل الرشيد للسعودية، بحكم أنه مطلوب، وتنفيذا للاتفاقيات الأمنية بين الطرفين.

ونفى ناشطون من آل الرشيد أن يكون لنواف أي نشاط سياسي ضد الحكومة السعودية، قائلين إن تردده على قطر يأتي بحكم مواطنته فيها، وزيارة أخواله من عائلة النعيمي.

واستمرت فعاليات في الكويت تضامنا مع نواف آل الرشيد، وتنديدا بموقف الحكومة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Moi_kuw -1-

بيان صادر من وزارة الداخلية بدولة الكويت



صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية أنه وبشأن ما أثير حول السيد نواف طلال الرشيد، تود الوزارة بيان أنه قد تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 . — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ١٥ مايو ٢٠١٨

ودعا شيخ مشايخ قبيلة شمر عبد الله حميدي عجيل الياور السلطات السعودية إطلاق سراح نواف آل الرشيد مؤكدا أنه لم يرتكب أي جرم.

كما خرجت مظاهرة في العاصمة العراقية بغداد ضمت مجموعة من أبناء قبيلة شمر طالبت بإطلاق سراحه.

آل الرشيد

وينتمي نواف إلى عائلة آل الرشيد التي كانت حتى أوائل القرن الماضي إحدى الأسر الحاكمة في الجزيرة العربية، وكانت تسيطر على منطقة حائل (شمال وسط السعودية حاليا)، وخاضت مواجهات مع أسرة آل سعود قبل سقوطها وانضمامها إلى المملكة في 1921.