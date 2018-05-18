ماذا قال القذافي عن "النموذج الليبي" الذي أثار الجدل بين واشنطن وبيونغيانغ؟

أشار تلويح كوريا الشمالية بالانسحاب من القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوضوح إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم كاي-غوان في بيان الأربعاء "لا نخفي شعورنا بالنفور تجاهه".

ترامب: لا نسعى لاتباع "نموذج ليبيا" مع كوريا الشمالية

جون بولتون: الصقر الذي يريد قصف كوريا الشمالية وإيران

وبدا أن كوريا الشمالية تشير إلى مقابلة قارن فيها بولتون بينها وبين "نموذج ليبيا" في نزع السلاح النووي.

ووافق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2003 على تخلي ليبيا عن برنامجها لأسلحة الدمار الشامل، وذلك في إعلان فاجئ العالم.

وفي غضون أشهر قليلة، رفعت غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على ليبيا، كما تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطرابلس.

مصدر الصورة PA Image caption أثار حديث بولتون غضب كوريا الشمالية

لكن في عام 2011، أطاح مسلحون معارضون بالقذافي من الحكم، وذلك بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو). واختفى القذافي لفترة قبل أن يعثر عليه المسلحون ويقتلوه.

النموذج الليبي

في ابريل /نيسان عام 2010 شكا القذافي من أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما لم تقم بدعوته إلى قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن. وقال:" ان الفشل في دعوة ليبيا لهذا اللقاء كانت خطأ و"تخبطا سياسيا" لأنها كانت آخر دولة تخلت طوعيا عن برنامج اسلحة الدمار الشامل."

واضاف أن عدم مكافأة خطوة ليبيا عبر الدعوة لذلك المؤتمر يجعل من الصعب اقناع ايران وكوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتهما النووية.

مصدر الصورة Reuters

وكشف ان الغرب طلب منه التوسط لدى طهران وبيونغيانغ للتخلي عن طموحاتهما النووية، بيد انه استدرك قائلا "ان النموذج الليبي لم يعد جذابا لهم.. نحن حتى لم ندع الى مؤتمر الامن النووي، لذا فإننا لا نمتلك حجة قوية يمكننا استخدامها مع ايران وكوريا الشمالية".

ووصف الامر بانه" ليس مفيدا للسلم العالمي وليس مفيدا لعملية نزع الاسلحة، ولا يشجع الاخرين على اتباع النموذج الليبي. وبودي ان اعبر عن اسفي العميق لعدم دعوة ليبيا الى هذا المؤتمر" مضيفا ان الغرب لم يظهر الوفاء الكافي لليبيا على مساهمتها في منع انتشار الاسلحة.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران

مقارنات

ولم تقدم الولايات المتحدة تفسيرا لماذا لم تقم بدعوة القذافي على وجه الخصوص لهذه القمة؟

وانتقد القذافي اسرائيل وامتلاكها اسلحة نووية قائلا انه ليس من العدل ان يمتلك بلد واحد في الشرق الاوسط الاسلحة النووية بينما يمنع الاخرون منها.

واستشهد مقارنا بما حصل للعراق على خلفية اتهامه بامتلاك اسلحة دمار شامل قائلا : " هكذا اتهم العراق بان لديه اسلحة دمار شامل، وتم غزوه وتدميره، ودمرت حتى امريكا من وراءه وتأثر العالم كثيرا من وراءه كذلك ، اخيرا اتضح ان العراق ليست لديه اسلحة دمار شامل ،ربما تكون ايران ايضا ضحية مثل العراق، ولكن في نفس الوقت لماذا لا نفتش على الاسرائيليين ونفتش على مفاعل ديمونة الذي فيه صواريخ نووية".

مصدر الصورة AFP Image caption مفاعل ديمونة النووي

موردخاي فعنونو: اليهودي المغربي الذي كشف سر اسرائيل النووي

وكانت واشنطن قد استضافت 40 من القادة وكبار المسؤولين في العالم في القمة التي عقدت للفترة من 12 - 13 ابريل/نيسان عام 2010، ومن بينهم العديد من الدول التي تخلت عن عن الاسلحة النووية او برامج تطويرها. ولم تدع ليبيا الى هذه القمة.