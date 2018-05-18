إسرائيل استخدمت قوة "غير متكافئة" ضد المحتجين على حدود غزة

مصدر الصورة EPA Image caption الاحتجاجات ترفع شعار حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إسرائيل استعملت قوة "غير متكافئة إطلاقا" في تعاملها مع احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وأضاف زيد رعد الحسين في مؤتمر صحفي في جنيف أن سكان غزة "محاصرون في ظروف سيئة جدا"، وأن احتلال إسرائيل لغزة لابد أن ينتهي.

وقالت سفيرة إسرائيل لدى المنظمة الدولية إن المتشددين الذين يحكمون غزة هم الذين تعمدوا دفع الناس إلى الخطر.

وتنظر الأمم المتحدة في إمكانية الدعوة إلى تحقيق مستقل بشأن الأحداث.

وقتل الاثنين 60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية في الأسبوع السابع للاحتجاجات على الحدود، التي تشارك فيها حركة حماس مع فصائل فلسطينية أخرى.

وكان الاثنين الأكثر دموية في غزة منذ حرب 2014 مع القوات الإسرائيلية.

وتحمل الاحتجاجات شعار "مسيرة العودة الكبرى"، دفاعا عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وأرض أجداداهم التي هربوا أو أخرجوا منها في حرب 1948، عقب إنشاء دولة إسرائيل.

وتعترض إسرائيل على عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن "إرهابيين أرادوا استغلال الاحتجاجات للتسلل إلى إسرائيل وتنفيذ هجمات".