تحالف الصدر يفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فوز تحالف يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي.

ولم يترشح الصدر بنفسه، لكن من المرجح الآن أن يكون له القول في من يتولى رئاسة الحكومة.

وجاء حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي في المركز الثالث، بعد مجموعة مرتبطة بفصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

ويعد الصدر خصما للولايات المتحدة وإيران على السواء.

وفي الآونة الأخيرة، أعاد تقديم نفسه بصفته محاربا للفساد بعدما ذاع صيته في قيادة مسلحين في مواجهة الغزو الأمريكي في عام 2003.