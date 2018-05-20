الصدر عقب لقاء العبادي: الحكومة العراقية الجديدة ستشمل الجميع

مصدر الصورة AFP Image caption تحالف "سائرون" الذي يقوده الصدر جاء في المركز الأول بالانتخابات البرلمانية

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه اتفق مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية، على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، مشددا على ضرورة أن "تستوعب العملية السياسية الجميع".

وأكد الصدر أن لقائه مع العبادي فيه رسالة بأن "الحكومة ستكون شاملة...دون إقصاء لأحد".

وقال في مؤتمر صحفي مع العبادي: "يدنا ممدودة للجميع...ما دام يريد أن يبني الوطن وأن يكون القرار عراقيا".

ويظهر اللقاء بين العبادي والصدر أن الطرفين يحاولان تشكيل حكومة ائتلافية بعدما جاء تحالف "سائرون" الذي يقوده الأخير في المركز الأول بحصوله على 54 مقعدا في البرلمان المكون من 329 عضوا.

ولن يتولى الصدر رئاسة الحكومة لأنه لم يترشح بنفسه، لكن من المرجح أن يلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء تحالف "الفتح" المرتبط بفصائل الحشد الشعبي في المركز الثاني (47 مقعدا)، يليه ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث (42 مقعدا).

وأكد الصدر في مؤتمره الصحفي مع العبادي أن "يدنا ممدودة للجميع".

ويعد الصدر خصما للولايات المتحدة وإيران.

ويتعين على التحالفات المختلفة التنسيق فيما بينها وضمان الأغلبية البرلمانية اللازمة لاختيار رئيس للحكومة.

ومن المفترض أن تتشكل الحكومة خلال 90 يوما من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، لكن المفاوضات قد تستمر لوقت طويل.