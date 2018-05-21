الولايات المتحدة تتوعد بفرض "أشد العقوبات صرامة في التاريخ" على إيران

مصدر الصورة EPA Image caption مايك بومبيو توعد بفرض ضغط مالي غير مسبوق على طهران

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران "أشد العقوبات صرامة في التاريخ".

وأضاف المسؤول الأمريكي في خطاب ألقاه في وشنطن أن إيران سوف "تكابد للحفاظ على اقتصادها على قيد الحياة"، بعد سريان مفعول العقوبات.

وقال إنه سيعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية والحلفاء الإقليميين على "ردع أي عدوان إيراني".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد سحب أوائل هذا الشهر بلاده من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران الذي وقع في 2015.

وكشف بومبيو الاثنين في أول خطاب كبير عن السياسة الخارجية عن خطة الإدارة "البديلة" لمواجهة الجمهورية الإسلامية.

وقال "سوف نطبق ضغطا ماليا غير مسبوق على النظام الإيراني".

وأضاف "لن تتمتع إيران مرة أخرى بتفويض للهيمنة على الشرق الأوسط".

وقال إن الولايات المتحدة ستعمل لضمان ألا يتاح أمام طهران سبيل لأي أسلحة نووية.

وحدد بومبيو مطالب من 12 بندا أمام القيادة الإيرانية للوفاء بها، من بينها سحب قواتها من سوريا، وأن تنهي دعمها للمسلحين الحوثيين في اليمن.

وقال إن الحالة الوحيدة التي ستخفف فيها واشنطن العقوبات هي أن ترى تغيرا ملموسا في سياسات طهران.