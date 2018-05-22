تعرف على طائرة "الشبح" التي استخدمتها اسرائيل ضد أهداف سورية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو إسرائيل أول دولة في العالم تستخدم الطائرة إف 35 في القتال

أعلن قائد سلاح الجو الاسرائيلي عميكام نوركين أن بلاده استخدمت لأول مرة مقاتلة اف-35 الأمريكية في تنفيذ مهام قتالية.

وبذلك تكون اسرائيل هي السباقة على مستوى العالم في استخدام هذا المقاتلة في تنفيذ هجوم جوي.

والطائرة هي أحدث ما أنتجته الولايات المتحدة وتعرف باسم طائرة الشبح لقدرتها على تفادي اكتشافها من قبل أجهزة الرادار.

وأضاف نوركين "قمنا قبل اسبوعين بغارات جوية على أهداف ايرانية في سوريا واطلقت الدفاعات الجوية السورية 100 صاروخ ارض-جو على طائراتنا ولم تصب أي طائرة اسرائيلية".

ونشر الجيش الاسرائيلي صورا لمقاتلات أف 35 وهي تحلق فوق العاصمة اللبنانية بيروت وأضاف أن الطائرات شاركت في الهجوم على هدفين في موقعين مختلفين.

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وقال نوركين أمام 20 من قادة القوات الجوية خلال اجتماعهم في تل أبيب "إننا نحلق بطائرة أف 35 فوق الشرق الأوسط برمته واستخدمنا هذه الطائرة في تنفيذ هجمات مرتين وضد هدفين مختلفين".

واسرائيل هي أول دولة خارج الولايات المتحدة تمتلك هذه الطائرة حيث استلمت حتى الآن 9 منها من أصل 50 طائرة تعاقدت عليها.

والنموذج الذي تعاقدت عليه اسرائيل هو اف 35 أي ذات الاقلاع والهبوط الاعتيادي على مدرجات.

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Image caption بيانات عن طائرة اف 35

ماذا نعرف عن هذه المقاتلة؟

حلقت هذه الطائرة التي طورتها شركة لوكيهد مارتن الأمريكية لأول مرة عام 2006 لكي تكون طائرة المستقبل في القوات الأمريكية ولأغراض متعددة.

هناك ثلاثة نماذج منها وهي: النموذج أي ويقلع ويهبط باستخدام المدرجات، النموذج بي ويقلع ويهبط بشكل عمودي أما النموذج سي فهو مخصص للعمل على حاملات الطائرات.

تتميز الطائرة بقدرتها على تفادي الرادارات المعادية وبإمكانها التحليق في الأجواء المعادية دون أن يتم كشفها.

ليس من السهل على الطائرات المعادية كشفها وبالتالي تستطيع أن تكشف الطائرات المعادية ومهاجمتها من دون أن تكتشف.

تحتوي خوذة الطيار على شاشة عرض وبالتالي ليس من الضروري أن تكون الطائرة باتجاه الهدف المعادي كي تطلق النار على الهدف المعادي.

الطائرة مزودة بأجهزة اتصالات وحساسات وتقنيات تحليق متقدمة للغاية بحيث تبقى على اتصال دائم مع مركز القيادة ويمكن لقائد الطائرة تعقب العدو وتعطيل رادارته وإفشال الهجمات المعادية.