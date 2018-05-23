الجيش الإيراني: لن ننتظر إذن واشنطن لتطوير قدراتنا الدفاعية

مصدر الصورة EPA Image caption رئيس الأركان يقول إن قوات بلاده أكثر استعدادا لتطوير قدراتها الدفاعية

قال مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى في خطاب أمام البرلمان في طهران إن بلاده لن تنحني لضغوط واشنطن عليها بالحد من أنشطتها العسكرية، ولن تنتظر الإذن من واشنطن للموافقة على تطوير قدراتها الدفاعية.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن رئيس الأركان، الجنرال ميجور محمد باقري، قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية الآن، بحمد الله، أكثر استعدادا لتطوير قدراتها الدفاعية".

وقال إن واشنطن ليس لديها الشجاعة لأي مواجهة عسكرية مع طهران، بحسب ما أوردته وكالة إرنا.

ووصف باقري قادة الولايات المتحدة "بالخونة، القساة، المجرمين، المعزولين، الغاضبين، الفاسدين".

وجاءت تصريحات باقري بعد يومين من قول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستفرض على إيران "أشد العقوبات صرامة في التاريخ" إن لم تقلص من نفوذها الإقليمي، وتحد من برنامج صواريخها.

مصدر الصورة EPA Image caption بومبيو توعد إيران بعقوبات أشد صرامة

واتهم بومبيو طهران بدعم جماعات في اليمن وسوريا ولبنان بالسلاح.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تصريحات بومبيو بشأن إيران بأنها "غير حقيقية" وتعتمد على "أوهام".

وقال إن واشنطن أصبحت رهينة لجماعات الضغط.

وأضاف أن بومبيو يكرر ادعاءات قديمة ضد طهران، ولكنه يفعل ذلك "بلا لباقة وبلهجة أقوى".

وقال ظريف في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي إن "مومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين لايزالون حبيسي أوهام قديمة ... وإنهم أصبحوا رهائن جماعات ضغط".

"لا مجال للحوار"

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انسحب قبل أسبوعين من الاتفاق الدولي النووي مع إيران، الذي أدى إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

مصدر الصورة EPA Image caption وزير الخارجية ظريف التقى بالمسؤولين في الاتحاد الأوروبي

وقد امتدحت إسرائيل قرار انسحاب ترامب من الاتفاق، لكنه قوبل بالانتقاد من قبل الدول الأخرى الموقعة عليه، ومنها فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وروسيا.

وتعهدت جميع تلك الدول باحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لو دريان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تخاطر بزعزعة الشرق الأوسط أكثر.

وأضاف أن "العقوبات التي ستفرضها على إيران لن يكون معها مجال للحوار، بل ستكون سببا لتعزيز أهمية المحافظين وسلطتهم في إيران، وإضعاف الرئيس حسن روحاني، مما قد يعرض المنطقة لمزيد من الخطر أكثر من اليوم".