إعصار "مكونو" في اتجاه السعودية بعد اليمن وعمان

من المتوقع أن يضرب ما يُسمى بإعصار "مكونو" السعودية، وفقا لخبراء في الأرصاد والمناخ، وذلك بعد يوم واحد من فيضانات تعرضت لها جزيرة سقطرى اليمنية وتأثر بعض المناطق الساحلية في عمان بسبب العاصفة المدارية التي يرى خبراء أنها قد تتحول إلى إعصار حال اشتداد الرياح حول مركزها قبل الوصول إلى السواحل السعودية.