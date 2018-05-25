إعصار "مكونو" في اتجاه السعودية بعد اليمن وعمان
من المتوقع أن يضرب ما يُسمى بإعصار "مكونو" السعودية، وفقا لخبراء في الأرصاد والمناخ، وذلك بعد يوم واحد من فيضانات تعرضت لها جزيرة سقطرى اليمنية وتأثر بعض المناطق الساحلية في عمان بسبب العاصفة المدارية التي يرى خبراء أنها قد تتحول إلى إعصار حال اشتداد الرياح حول مركزها قبل الوصول إلى السواحل السعودية.
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أُجلي المئات من اليمنيين من جزيرة سقطرى، فيما عُد سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد تعرض الجزيرة لفيضانات إثر العاصفة المدارية المعروفة "بإعصار مكونو".
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أغرقت الفيضانات في جزيرة سقطرى مساحات شاسعة من الأراضي مما أجبر المئات على إخلاء منازلهم تحسبا للمزيد من آثار العاصفة المدارية وسط استعدادات من قبل السلطات اليمنية لمواجهة المزيد من الآثار المحتملة للعاصفة المدارية.
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ضربت عاصفة مدارية أجزاء من محافظة حضرموت اليمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وتستعد السلطات اليمنية في حضر موت لمواجهة الآثار المحتملة للعاصفة الحالية.
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يقول عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، على تويتر إن "حجم إعصار مكونو حالياً مع كامل أذرعته العملاقة، يعادل دائرة قطرها 2600 كلم، ومساحتها 5.3 مليون كم مربع، أي بقدر حجم السعودية مرتين ونصف تقريباً."
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MOHAMMED MAHJOUB
حذرت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان من المجازفة بعبور الأودية، وأوصت بالابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة، داعية المواطنين في عمان إلى متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عنها.
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ضربت العاصفة المدارية بعض المناطق الساحلية في عمان التي اتخذت إجراءات احترازية وأطلقت تحذيرات للمواطنين من الاقتراب من البحر.
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شهدت مدينة صلالة العمانية ارتفاعات حادة للأمواج، مما دفع البعض إلى توثيق هذه الظاهرة الطبيعية بالصور وسط توقعات من خبراء المناخ في عمان بزيادة قوة العاصفة التي قد يرتفع تصنيفها إلى عاصفة من الفئة الثانية.
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عمانيون يشاهدون ارتفاع الأمواج في العاصمة مسقط إثر العاصفة المدارية أشوبا في يونيو/ حزيران 2015.
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أدت العاصفة المدارية أشوبا إلى ارتفاع المياه إلى حدٍ كبيرٍ خلف سد وادي الضيقة في عمان في يونيو/ حزيران 2015.
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