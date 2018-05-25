إعصار "مكونو" في اتجاه السعودية بعد اليمن وعمان

  • 25 مايو/ أيار 2018

من المتوقع أن يضرب ما يُسمى بإعصار "مكونو" السعودية، وفقا لخبراء في الأرصاد والمناخ، وذلك بعد يوم واحد من فيضانات تعرضت لها جزيرة سقطرى اليمنية وتأثر بعض المناطق الساحلية في عمان بسبب العاصفة المدارية التي يرى خبراء أنها قد تتحول إلى إعصار حال اشتداد الرياح حول مركزها قبل الوصول إلى السواحل السعودية.

  • فيضانات Getty Images

    أُجلي المئات من اليمنيين من جزيرة سقطرى، فيما عُد سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد تعرض الجزيرة لفيضانات إثر العاصفة المدارية المعروفة "بإعصار مكونو".

  • عاصفة مدارية اليمن Getty Images

    أغرقت الفيضانات في جزيرة سقطرى مساحات شاسعة من الأراضي مما أجبر المئات على إخلاء منازلهم تحسبا للمزيد من آثار العاصفة المدارية وسط استعدادات من قبل السلطات اليمنية لمواجهة المزيد من الآثار المحتملة للعاصفة المدارية.

  • اليمن Getty Images

    ضربت عاصفة مدارية أجزاء من محافظة حضرموت اليمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وتستعد السلطات اليمنية في حضر موت لمواجهة الآثار المحتملة للعاصفة الحالية.

  • إعصار DR. ABDALLAH AL MASSNAD TWITTER

    يقول عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، على تويتر إن "حجم إعصار مكونو حالياً مع كامل أذرعته العملاقة، يعادل دائرة قطرها 2600 كلم، ومساحتها 5.3 مليون كم مربع، أي بقدر حجم السعودية مرتين ونصف تقريباً."

  • عمان MOHAMMED MAHJOUB

    حذرت الهيئة العامة للطيران المدني في عمان من المجازفة بعبور الأودية، وأوصت بالابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وتجنب ارتياد البحر خلال هذه الفترة، داعية المواطنين في عمان إلى متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عنها.

  • عاصفة مدارية عمان Getty Images

    ضربت العاصفة المدارية بعض المناطق الساحلية في عمان التي اتخذت إجراءات احترازية وأطلقت تحذيرات للمواطنين من الاقتراب من البحر.

  • عمان Getty Images

    شهدت مدينة صلالة العمانية ارتفاعات حادة للأمواج، مما دفع البعض إلى توثيق هذه الظاهرة الطبيعية بالصور وسط توقعات من خبراء المناخ في عمان بزيادة قوة العاصفة التي قد يرتفع تصنيفها إلى عاصفة من الفئة الثانية.

  • ارتفاع الأمواج Getty Images

    عمانيون يشاهدون ارتفاع الأمواج في العاصمة مسقط إثر العاصفة المدارية أشوبا في يونيو/ حزيران 2015.

  • سد وادي الضيقة Getty Images

    أدت العاصفة المدارية أشوبا إلى ارتفاع المياه إلى حدٍ كبيرٍ خلف سد وادي الضيقة في عمان في يونيو/ حزيران 2015.

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