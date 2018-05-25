إعصار "مكونو" يقترب من السعودية بعد سلطنة عمان وسقطرى

مصدر الصورة MOHAMMED MAHJOUB Image caption إعصار مكونو يقترب من شواطئ صلالة

أعلنت سلطنة عمان الجمعة أن شدة الإعصار مكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية، ازدادت ليصبح من الدرجة الثانية وذلك أثناء اقترابه من المناطق الجنوبية للسلطنة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "آخر الأرصاد توضح تطور الحالة المدارية إلى إعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة.

وأكد المركز الوطني للإنذار المبكر في السلطنة في وقت سابق أن مركز الإعصار بات على بعد 180 كلم فقط عن صلالة، كبرى مدن محافظة ظفار.

ومن المتوقع أن يضرب مكونو أراضي السلطنة في الساعات الأولى من بعد ظهر الجمعة.

وشهدت عدة مدن في محافظة ظفار تساقط أمطار غزيرة فجر الجمعة مع اقتراب الإعصار من المناطق الساحلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ورفعت السلطات استعداداتها على مستوى كافة الهيئات الحكومية واستنفرت الشرطة والجيش وأغلقت المدارس حتى يوم الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العماني قررت الخميس إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد، أمام حركة الطيران اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا للتطورات.

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وقالت الهيئة يوم الجمعة إنها ستمدد إغلاق مطار صلالة خلال يوم السبت بسبب "عاصفة قادمة".

وأكد مسؤولون يمنيون أن 17 شخصا على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، بعد أن اجتاح الإعصار مكونو جزيرة سقطرى الخميس، متسببا بسيول قوية وأضرار جمة. وأعلنت الحكومة اليمنية جزيرة سقطرى "منطقة منكوبة".

والتقت الهيئة العليا للإغاثة اليمنية مع منظمات إنسانية دولية في عدن ليل الخميس لمناقشة الوضع في الجزيرة، بحسب وكالة سبأ للأنباء.

وتقرر إقامة 11 مركز إغاثة في سقطرى لتقديم المأوى للأشخاص الذين اضطروا لإخلاء منازلهم.

وضرب الإعصار نفسه منطقة القرن الأفريقي يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا في الصومال.