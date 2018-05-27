بالصور: توصيلات مجانية للإسرائيليين في الضفة الغربية

المصورة "جيرالدين هوب غيلي" حاولت استكشاف ظاهرة التوصيلات المجانية، في الضفة الغربية المحتلة. وهي طريقة شائعة للتنقل بالنسبة للإسرائيليين في المستوطنات المنعزلة، لكنها تتسم بالخطورة، حيث إن من يقوم بها يُستهدف من جانب المسلحين الفلسطينيين.