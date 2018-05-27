بالصور: توصيلات مجانية للإسرائيليين في الضفة الغربية
المصورة "جيرالدين هوب غيلي" حاولت استكشاف ظاهرة التوصيلات المجانية، في الضفة الغربية المحتلة. وهي طريقة شائعة للتنقل بالنسبة للإسرائيليين في المستوطنات المنعزلة، لكنها تتسم بالخطورة، حيث إن من يقوم بها يُستهدف من جانب المسلحين الفلسطينيين.
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Geraldine Hope Ghelli
في أرض تتسم بالتأزم والصراع، تعد التوصيلات المجانية وسيلة التنقل الشائعة، بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خصوصا بين الشباب. وبالنسبة للبعض فهي أفضل من وسائل النقل العام.
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Geraldine Hope Ghelli
إسرائيلي ينتظر توصيلة مجانية
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Geraldine Hope Ghelli
الطريق رقم 60 طريق رئيسي، يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية، ويخدم كلا من الإسرائيلين والفلسطينيين.
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Geraldine Hope Ghelli
صبية إسرائيليون ينتظرون في محطة حافلات بالقرب من بلدة أريحا الفلسطينية بالضفة الغربية.
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Geraldine Hope Ghelli
باحثين عن توصيلة مجانية يقفون على قارعة الطريق بالضفة الغربية.
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Geraldine Hope Ghelli
مواطن إسرائيلي ينظر إلى السيارات القادمة بحثا عن توصيلة مجانية.
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Geraldine Hope Ghelli
أليك كريزانوفسكي ولد ونشأ في بروكلين، بالولايات المتحدة. ويقول إنه يشعر بأنه في وطنه في إسرائيل ومستوطنة "كفر تابواخ" اليهودية، بالضفة الغربية. أليك عادة ما يبحث عن توصيلة مجانية، ودائما ما يصطحب إسرائيليين آخرين معه مجانا، حينما يقود سيارته.
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Geraldine Hope Ghelli
ميراف سحر لا تقبل توصيلات مجانية من غرباء، حرصا على أمنها وسلامتها الشخصية، وتقبل فقط توصيلات مجانية من الأشخاص الذين تعرفهم.
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Geraldine Hope Ghelli
مايكل، الذي يظهر في الصورة في مستوطنة إيلون مور، لا يتنقل عبر توصيلات مجانية إلا داخل مستوطنته، أو في الخارج في حضور الجنود الإسرائيلين.
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Geraldine Hope Ghelli
تعد مثل تلك المستوطنات، التي تقع ضمن أراضي محتلة، غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لكن الإسرائيليين لا يعترفون بذلك.
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Geraldine Hope Ghelli
لافتة معلقة في محطة حافلات، تقدم النصائح إلى الراغبين في توصيلة مجانية، للمساعدة على تقليل المخاطر المحتملة.
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Geraldine Hope Ghelli
تربط الطرق بين الضفة الغربية وإسرائيل.
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Geraldine Hope Ghelli
تقول اللافتات التحذيرية: احتفظ بأرقام الخط الساخن لمنطقة السامرة (المنطقة الشمالية من الضفة الغربية)، ورقم غرفة العمليات الإقليمية، كأرقام اتصال سريعة على هاتفك. سيساعدك ذلك على كسب الوقت خلال أي حادث.
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Geraldine Hope Ghelli
وتضيف: انتظر دائما خلف حاجز الأمان بالمحطة، ولا تقف في مجرى الطريق حيث تكون معرضا للدهس.
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Geraldine Hope Ghelli
ومن ضمن النصائح أيضا: تحدث بقليل من الكلمات مع الأشخاص الموجودين بداخل السيارة، التي وقفت من أجلك قبل أن تركب.
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