بالصور: توصيلات مجانية للإسرائيليين في الضفة الغربية

  • 27 مايو/ أيار 2018

المصورة "جيرالدين هوب غيلي" حاولت استكشاف ظاهرة التوصيلات المجانية، في الضفة الغربية المحتلة. وهي طريقة شائعة للتنقل بالنسبة للإسرائيليين في المستوطنات المنعزلة، لكنها تتسم بالخطورة، حيث إن من يقوم بها يُستهدف من جانب المسلحين الفلسطينيين.

  • أشخاص ينتظرون في محطة حافلات Geraldine Hope Ghelli

    في أرض تتسم بالتأزم والصراع، تعد التوصيلات المجانية وسيلة التنقل الشائعة، بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خصوصا بين الشباب. وبالنسبة للبعض فهي أفضل من وسائل النقل العام.

  • التوصيلات المجانية في الضفة الغربية Geraldine Hope Ghelli

    إسرائيلي ينتظر توصيلة مجانية

  • طريق وإلى جانبه سلك شائك Geraldine Hope Ghelli

    الطريق رقم 60 طريق رئيسي، يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية، ويخدم كلا من الإسرائيلين والفلسطينيين.

  • صبية إسرائيليون Geraldine Hope Ghelli

    صبية إسرائيليون ينتظرون في محطة حافلات بالقرب من بلدة أريحا الفلسطينية بالضفة الغربية.

  • أشخاص يقفون على قارعة الطريق Geraldine Hope Ghelli

    باحثين عن توصيلة مجانية يقفون على قارعة الطريق بالضفة الغربية.

  • مواطن إسرائيلي Geraldine Hope Ghelli

    مواطن إسرائيلي ينظر إلى السيارات القادمة بحثا عن توصيلة مجانية.

  • أليك كريزانوفسكي Geraldine Hope Ghelli

    أليك كريزانوفسكي ولد ونشأ في بروكلين، بالولايات المتحدة. ويقول إنه يشعر بأنه في وطنه في إسرائيل ومستوطنة "كفر تابواخ" اليهودية، بالضفة الغربية. أليك عادة ما يبحث عن توصيلة مجانية، ودائما ما يصطحب إسرائيليين آخرين معه مجانا، حينما يقود سيارته.

  • ميراف سحر Geraldine Hope Ghelli

    ميراف سحر لا تقبل توصيلات مجانية من غرباء، حرصا على أمنها وسلامتها الشخصية، وتقبل فقط توصيلات مجانية من الأشخاص الذين تعرفهم.

  • مايكل Geraldine Hope Ghelli

    مايكل، الذي يظهر في الصورة في مستوطنة إيلون مور، لا يتنقل عبر توصيلات مجانية إلا داخل مستوطنته، أو في الخارج في حضور الجنود الإسرائيلين.

  • رجل يستوقف سيارة مقبلة Geraldine Hope Ghelli

    تعد مثل تلك المستوطنات، التي تقع ضمن أراضي محتلة، غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لكن الإسرائيليين لا يعترفون بذلك.

  • لافتة معلقة في محطة حافلات Geraldine Hope Ghelli

    لافتة معلقة في محطة حافلات، تقدم النصائح إلى الراغبين في توصيلة مجانية، للمساعدة على تقليل المخاطر المحتملة.

  • طريق في الضفة الغربية. Geraldine Hope Ghelli

    تربط الطرق بين الضفة الغربية وإسرائيل.

  • أشخاص ينتظرون في محطة حافلات Geraldine Hope Ghelli

    تقول اللافتات التحذيرية: احتفظ بأرقام الخط الساخن لمنطقة السامرة (المنطقة الشمالية من الضفة الغربية)، ورقم غرفة العمليات الإقليمية، كأرقام اتصال سريعة على هاتفك. سيساعدك ذلك على كسب الوقت خلال أي حادث.

  • A bus shelter Geraldine Hope Ghelli

    وتضيف: انتظر دائما خلف حاجز الأمان بالمحطة، ولا تقف في مجرى الطريق حيث تكون معرضا للدهس.

  • شاب إسرائيلي ينتظر سيارة Geraldine Hope Ghelli

    ومن ضمن النصائح أيضا: تحدث بقليل من الكلمات مع الأشخاص الموجودين بداخل السيارة، التي وقفت من أجلك قبل أن تركب.

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