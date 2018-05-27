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لقي 4 مقاتلين روس، على الأقل، مصرعهم في هجوم تعرض له موقعهم في منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مستشارين عسكريين اثنين قُتلا وأصيب خمسة مقاتلين روس عندما تعرضت وحدة المدفعية التي يعملون بها بالتعاون مع الجيش الحكومي في دير الزور إلى هجوم.

وأوضحت موسكو أن جنديين آخرين من بين الجرحى الخمسة قد لقوا مصرعهم في وقت لاحق متأثرين بجراحهم.

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مصدر الصورة Reuters Image caption كان الأسد في وضع حرج قبل تدخل روسيا في سوريا

وسيطر الجيش الحكومي الموالي لنظام بشار الأسد على دير الزور قبل نحو 6 أشهر لكن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لا زالوا ينشطون في المنطقة.

وقتل عشرات المقاتلين والمستشارين الروس في سوريا منذ بدأت موسكو دعمها الواضح والمؤثر للحكومة السورية برئاسة بشار الآسد عام 2015.

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وقالت وكالة أنباء رايا نوفوستي الروسية إن "مجموعة صغيرة من الإرهابيين" هاجمت الموقع خلال ساعات الليل وإن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى عسكري روسي.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الاشتباكات التي وقعت نتج عنها مقتل 43 من المسلحين.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا فأكد ان تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما على موقع للجيش الحكومي في دير الزور وقتل 35 شخصا بينهم 9 من الجنود والخبراء الروس.

وتتوزع مناطق محافظة دير الزور بين مناطق يسيطر عليها مقاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية ومناطق تحت سيطرة القوات الحكومية وأخرى تحت سيطرة القوات الكردية المتحالفة مع الجيش الأمريكي.