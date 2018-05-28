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قال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إنه يسعى لمنع السجناء الفلسطينيين المرتبطين بحركة حماس من مشاهدة مباريات بطولة كأس العالم المقبلة.

وقال إردان في تصريحات نقلها موقع يديعوت أحرونوت على الانترنت: "لا اعتزم السماح لأعضاء حركة حماس المحتجزين في سجوننا بالاستمتاع برؤية منافسات كأس العالم بينما لدينا رهائن وجنود إسرائيليين في قطاع غزة."

وبموجب القواعد الحالية، يحق للسجناء مشاهدة التلفاز، لكن إردان قال إنه سيتحقق من معرفة ما إذا كان من الممكن تغيير اللوائح خلال الفترة التي تقام فيها منافسات كأس العالم، بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز.

وقال الوزير إنه طلب من دائرة السجون الإسرائيلية "ممارسة الضغط" على أعضاء حركة حماس المسجونين، وفقا لفرانس برس.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإسرائيلي قوله إن السجناء الذين "يدعمون الإرهاب لا يمكنهم الاستفادة من منافسة رياضية توحد السكان".

ويُعتقد أن جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في حرب غزة عام 2014، هما شاؤول آرون وهدار غولدين، لدى حركة حماس.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني إن السجون الإسرائيلية بها نحو 6,500 فلسطيني.