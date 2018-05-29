التحالف بقيادة السعودية "يتقدم نحو الحديدة" في اليمن

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال المتحدث باسم التحالف السعودي إن قوات التحالف تتقدم إلى الحديدة وأن العمليات العسكرية جارية على بعد 20 كيلو متر من الولاية اليمنية

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن إن قوات التحالف تقترب من السيطرة على مدينة الحديدة التي يوجد فيها أهم الموانئ اليمنية.

ولم يكشف المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، عماإذا كانت هناك خطة لاجتياح الميناء الذي يعد من أهداف التحالف منذ بداية العمليات العسكرية.

وقال المالكي إن في مؤتمر صجفي في الرياض مساء الاثنين إن "الحديدة تبعد حوالي 20 كيلو مترا عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة".

واستهدف التحالف بقيادة السعودية، المدعوم من الغرب الحديدة العام الماضي، لكنه تراجع عن قراره لضغوط دولية عقب تحذير الأمم المتحدة من أي هجوم على أكبر الموانئ في البلاد قد يكون له "تبعات كارثية".

وأدت الحرب في اليمن إلى مقتل حوالي عشرة آلاف شخص وتشريد حوالي ثلاثة ملايين آخرين علاوة على وضع البلاد التي مزقتها الحرب على حافة مجاعة.

وقال مسؤولون يمنيون لوكالة أنباء رويترز في وقت سابق إن القوات تتقدم نحو الحديدة، لكنها لم تخطط لاجتياح المناطق المزدحمة بالسكان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حق عبد المالك الحوثي أنصاره والعشائر اليمنية إلى التوجه إلى الحديدة للدفاع عنها في حديث متلفز

ووصلت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إلى منطقة الدريهمي الريفية، على بعد 18 كيلو مترا من ميناء الحديدة، وفقا لتصريحات المتحدث باسم إحدى الوحدات القتالية وسكان المنطقة لوكالة أنباء رويترز الاثنين.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان حلفاء السعودية من قوى الغرب، الذين يضعون قيودا على مبيعات السلاح لأعضاء التحالف، تؤيد الهجوم على ميناء الحديدة، الذي يُعد المدخل الأساسي لأغلب الواردات التجارية والمساعدات الأكثر أهمية إلى اليمن.

وتتهم الرياض الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة في تهريب السلاح إيراني الصنع، وهو ما نفته الجماعة وإيران.

وحث زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره والعشائر اليمنية إلى التوجه صوب الحديدة لمقاومة ما وصفه "بالانتهاك" في حديث متلفز بُث الأحد الماضي.

وحقق التحالف تقدما على طول الساحل الجنوبي الغربي لليمن منذ بدء التدخل العسكري في 2015 بهدف إعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمقيمة في المنفى، إلى سدة الحكم وردع الحوثيين الذين يسيطرون على شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفر آلاف اليمنيين من الحديدة، ثاني أكبر ولاية يمنية من حيث عدد السكان، بعد تصاعد حدة القتال، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية نشرته في وقت سابق من الشهر الجاري.