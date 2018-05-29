ليبيا: اتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption فرنسا استضافت اجتماعا للفرقاء الليبيين

اتفقت الأطراف الليبية المتنافسة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.

وبحسب بيان مشترك صادر عن أربعة وفود شاركت في اجتماع استضافته فرنسا، فقد تم الاتفاق على وضع الأسس الدستورية للانتخابات وسن القوانين المرتبطة بها حتى منتصف شهر سبتمبر/ايلول القادم.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتفاق بأنه تاريخي، مؤكدا على أنه خطوة أساسية باتجاه المصالحة.

وتقود الأمم المتحدة جهودا من أجل إعادة توحيد ليبيا التي تعاني من فوضى أمنية وسياسية منذ أعوام.

وهدف اجتماع باريس، الذي شارك القائد العسكري خليفة حفتر ورئيس الوزراء في حكومة طرابلس فايز السراج، إلى دفعهم للاتفاق على مبادئ عامة تنهي الصراع المستمر.

وترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات "إرهابية". وثمة آمال بأن يساعد ذلك في التعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية التي تأتي إلى أوروبا عبر ليبيا.