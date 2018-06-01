نجمات انستغرام في الإمارات سيبدأن بدفع "الضريبة"

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لن يتمكن "المؤثرون" في شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشر مواد إعلانية على صفحاتهم الشخصية بعد الآن دون دفع مقابل مادي.

فالإمارات ستكون أول بلد عربي يفرض على ما يعرف بالـ "مؤثرين" امتلاك ترخيص يصل ثمنه إلى 4000 دولار أمريكي في السنة، وسيدفع المخالفون لهذا التشريع غرامة قدرها 1300 دولار.

مريم يحيى، مصممة أزياء مصرية تقيم في دبي، لديها نحو 114 ألف متابع على انستغرام تقول لبي بي سي: "الترخيص هو مئة بالمئة محاولة من المجلس الوطني للإعلام لمشاركة المؤثرين في أرباحهم والتحكم في الأموال التي تُجنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

لكن مريم، التي درست الإعلام وبعدها تصميم الأزياء لتنتج خط أزياء خاص بها وتسوق له على انستغرام، ترى أيضا أنه من المهم "غربلة مواقع المؤثرين وتنظيف محتواها".

مصدر الصورة @mrskeepa/ Instagram Image caption صفحة مريم يحيى على انستغرام

من هم المؤثرون؟

في آذار/ مارس أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات قانونا جديدا ينظم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك المواقع الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويفرض هذا التشريع على كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات، الحصول على رخصة حكومية تجارية أولاً ثم دعائية. ولا يشمل هذا التشريع الترويج للأعمال التطوعية والخيرية.

ولكن بقي تعريف "المؤثر" على صفحات التواصل الاجتماعي غير معروف بدقة، فليس هناك أي تحديد لعدد المتابعين للصفحة كي يصبح الشخص مؤثرا. ووفقا للمجلس الوطني للإعلام: "نظام الإعلام الإلكتروني لا يطبق على المواقع والمنصات الشخصية لأي فرد من أفراد المجتمع إلا أذا تم استخدامها لممارسة أنشطة إعلامية أو إعلانية لأغراض تجارية بحيث تصبح هذه المنصات وسيلة للدعاية مدفوعة الأجر".

نينا علي، لبنانية مقيمة في دبي، ولصفحتها على انستغرام المعنية بالجمال والموضة والأمومة 176,000 متابع.

مصدر الصورة @lipstickmommy/

تقول نينا إنها كانت تستخدم انستغرام منذ سنوات "بعفوية" لمشاركة لقطات من حياتها مع الآخرين، مضيفة: "لم أكن وقتها أدرك قوة الإعلام الإلكتروني أو قوة مواقع التواصل الاجتماعي". ومع ازدياد عدد متابعيها، بدأت الشركات تتصل بها للدعاية والترويج لمنتجاتها فقررت نينا، وهي أم لثلاثة أطفال، أن تحول هوايتها إلى عمل حقيقي ومهني.

تقول نينا التي نشأت وترعرعت في إحدى الولايات الأمريكية ودرست علم النفس فيها: "السوق مشبع أكثر مما ينبغي، الكل يدعي أنه مؤثر، ربما يقوم القانون الجديد بتنظيم ذلك واستبعاد المدعين". ولا تنكر أنها وجدت صعوبة بداية الأمر في فهم تفاصيل القانون.

لكنها هي نفسها لا تعتبر أنها أصبحت شخصية مؤثرة. "من أنا لأكون مؤثرة؟ المؤثر ربما يكون مثل رئيس الجمهورية أو أوبرا وينفري أو غيرهم. الموضوع ليس عدد المتابعين؛ وإنما القدرة الفعلية على التأثير في الطريقة التي يفكر بها أو يتصرف بها الآخرون".

أما إنجي كيوان فدخلت عالم انستغرام حديثا، منذ عام تحديدا. وخلال هذه الفترة وصل عدد متابعيها إلى 25.7 ألف.

مصدر الصورة @Enji Kiwan/ Instagram

وعن قانون الترخيص الجديد، تقول منسقة الديكور: "في البداية أصابني الضيق من هذا القانون لأنني للتو بدأت أدخل السوق كما أن ما أقوم به يُعد أمراً موسمياً".

وتضيف "لكن بعد تريث، وجدت أن مع كثرة مواقع التواصل الاجتماعي لمن يصفون نفسهم بمؤثرين، أصبحت هناك حاجة للتنظيم. الترخيص سيزيح المواقع غير المؤثرة جانباً بعد أن يجد الجميع أنفسهم مطالبين بدفع القيمة الموحدة للترخيص".

يرى علي عكاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة أي تي بي ميديا، إحدى أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط ومقرها دبي، أن هذه الخطوة "ستقوي أسس صناعة الإعلام الإلكتروني، وتدعم مكانته داخل المشهد الإعلامي المتطور".

ويقول لبي بي سي: "هذه صناعة وضعها الناس. وكأي صناعة، ينبغي أن تكون لها ضوابط وقوانين".

استياء إلكتروني

أثار نظام الإعلام الإلكتروني الجديد ردود فعل بين الإماراتيين؛ حيث علق كثيرون على عدة نقاط فيه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Arabiology منصات التواصل الإجتماعي ليست ملك "المجلس الوطني للإعلام" ليفرض على استخدامها للإعلان رسومًا. ثم ما هي طبيعة الإعلان المقصود؟ هل ذهاب الشخص إلى مطعم ما يعد دعاية للمطعم وعليه يستلزم استخراج رخصة؟ وما هو تعريف المؤثر، وكيف يتم قياس درجة تأثيره؟ — محمد حسن المرزوقي (@Arabiology) ١٥ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saied_bin_ali عضو المجلس الوطني سعادة حمد الرحومي طالب خلال جلسة المجلس الوطني بإعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على رواد وسائل التواصل الاجتماعي ونتمنى صدور قرار بهذا الشأن طالما أن هناك وعود بإعادة النظر في الرسوم @h_alrahoomi https://t.co/IFExhrpxc7 — سيعد بن علي (@saied_bin_ali) ١٥ مايو ٢٠١٨

السعودية أيضا؟

وفي شهر أيار/ مايو أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية عن إعدادها وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في المملكة قد تتضمن أيضا فرض إصدار رخصة سنوية.

وقالت الوزارة إن الهدف هو ضمان "التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية"، إلى جانب ضمان التزامهم "بالمصداقية والموضوعية".