التحقيق في اعتداء ملثمين على رجل وامرأة في المغرب

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أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة آسفي المغربية أن الشرطة بدأت تحت إشراف النيابة العامة التحقيق في ملابسات وظروف واقعة وثقت بشريط فيديو يظهر فيه أشخاص ملثمون وهم يعتدون على رجل وامرأة في نهار رمضان.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد فوجئوا، الأربعاء، بنشر بعض الصفحات على موقع فيسبوك شريط فيديو يوثق عملية الاعتداء على رجل وشابة، كانا على متن سيارة في مكان خال، بحجة أنهما كانا يمارسان الجنس.

وقام الأشخاص المجهولون بتعنيف الشابة، اعتقادا منهم أنها كانت تمارس الجنس مع رجل كان معها على متن السيارة المركونة في مكان خال، في أحد أيام شهر رمضان، وانهالوا عليها بالضرب بالعصي والهراوات.

زكانت آثار دماء تظهر على وجهها وهي تصرخ وتبكي وتؤكد أنها لم تكن تمارس الجنس، كما حاول الرجل الذي برفقتها استعطاف قلوب الملثمين، الذين هاجموهما، لكي يطلقوا سراحها.

وأكدت مصادر صحفية أن الغموض مازال يكتنف تاريخ تصوير الفيديو.

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وأكد عدد من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو، والذي تبلغ مدته دقيقتين، أن الفتاة طالبة كانت تستعين بسائق للنقل السري، من أجل القيام ببحث ميداني نواحي آسفي.

ويظهر الفيديو الفتاة وهي تحاول توضيح أنها طالبة تجري بحثا للمهاجمين وتطالبهم بالكف عن تعنيفها غير أنهم لم يعيروا أي اهتمام لتوسلاتها.

وأثار شريط الفيديو موجة من السخط والاستنكار وسط موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ طالب المعلقون السلطات الأمنية بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الحادث الذي يعيد إلى الواجهة ظاهرة "قضاء الشارع".

وقال بعض المعلقون على فيسبوك إن مشهد الاعتداء بالهراوات والعصي الذي تعرضت له المرأة والرجل، يعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة لما يعرف بـ"شرع اليد".