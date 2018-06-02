السعودية تحدث وزارة مستقلة للثقافة لتشجيع الشباب على الترفيه

مصدر الصورة AFP Image caption السعودية تسعى إلى الاستثمار في الثقافة

أحدثت السعودية، لأول مرة، وزارة مستقلة للثقافة في تعديل حكومي أقره الملك السلمان.

ويتولى الوزارة الجديدة الأمير، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بهدف تشجيع الشباب على الاهتمام بالجوانب الثقافية، بحسب أوامر ملكية مساء الجمعة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.

ويشرف بدر بن عبد الله حاليا على مشروع تطوير المواقع الأثرية في مدائن صالح، التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، لتكون مقصدا سياحيا ينافس المواقع الأثرية في البتراء بالأردن.

وتندرج هذه الخطة في إطار الاستراتيجية التي وضعها ولي العهد، محمد بن سلمان، "للتحديث".

وعين الملك وزيرا جديدا للعمل أيضا، هو رجل الأعمال، أحمد بن سليمان الراجحي، وكلفه بمعالجة أزمة البطالة في أوساط الشباب.

وتعد البطالة هاجسا كبيرا أمام ولي العهد واستراتيجيته، إذ وصلت نسبة العاطلين عن العمل إلى 12،8 بالمئة من السكان. وتسعى الحكومة إلى احتواء اليد العاملة المحلية بتأهيل الشباب وخلق مناصب يقبلون عليها.

وتضع الحكومة على عاتقها، حسب مسؤول في وزارة العمل، تحدث إلى وكالة رويترز، مسؤولية إحداث 1،2 مليون منصب عمل بحلول عام 2022 من أجل خفض نسبة البطالة إلى 9 في المئة.

وتتضمن استراتيجية ولي العهد خطة تنويع اقتصاد البلاد خارج المحروقات التي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، ودفع المجتمع السعودي إلى الانفتاح بتخفيف القواعد والإجراءات المتشددة في الأماكن العامة وتشجيع الترفيه بين الناس.

كما عين الملك وزيرا جديدا للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ.

ويهدف فصل وزارة الثقافة عن وزارة الاتصال إلى توسيع صلاحياتها وتفعيل دورها في استقطاب الشباب وتشجيعهم على الإنفاق في المجال الثقافي باعتباره استثمارا جديدا.

وأنشأ الملك أيضا هيئات حكومية جديدة للترويج للثقافة وحماية البيئة وبتطوير مدينة مكة وكذا إدارة تشرف على حماية المواقع الأثرية في منطقة جدة.

وشملت التعيينات الملكية مناصب إدارية في الوزارات والهيئات الحكومية من بينها وزارة الداخلية والاتصالات والنقل ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والطاقات المتجددة.