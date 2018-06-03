إحالة اللبنانية منى المذبوح للمحكمة العاجلة بتهمة "إهانة الشعب المصري"

مصدر الصورة Facebook Image caption منى مذبوح

أمر النائب العام المصري بإحالة السائحة اللبنانية منى المذبوح للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد نشر مقطع مصور بثته على صفحتها بموقع فيسبوك أهانت فيه الشعب المصري.

وكانت المذبوح احتجزت في مطار القاهرة الخميس بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تضمن "إهانات للشعب المصري وإساءة لنساء مصر".

وقالت المذبوح في الفيديو إنها "تعرضت للتحرش من قبل سائقي التاكسي والرجال في الشارع، كما تأففت من مستوى الضيافة في المطاعم وانهالت بالشتائم على مصر ، مضيفة أن مصر تستحق ما يفعله بها رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي"،، إلا أنها عادت ونشرت فيديو آخر تعتذر فيه عن الأول، قائلة إنها لم تكن تقصد جميع المصريين، ولكن كانت تحكي تجربة شخصية لما مرت به خلال زياراتها الأربع لمصر.

وتواجه المذبوح الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات في حال إدانتها.

وكانت مذبوح قد انتقدت في المقطع المصور "تصرفات المصريين تجاهها"، وبدأ نشطاء عبر مواقع فيسبوك وتويتر، فى تدشين هاشتاغ تحت عنوان "بلاغ للنائب العام ضد منى مذبوح"، قائلين إن "ما حدث منها إهانة لكرامة كل مصري، ولا سيما أنها لبنانية الجنسية وضيفة في مصر وتسب المصريين هكذا". وأطلق آخرون هاشتاغا يحمل اسم #محاكمة_منى_مذبوح عرضوا من خلاله إنجازات المراة المصرية.

ملاحقة قضائية

مصدر الصورة Facebook Image caption المحامي المصري عمرو عبد السلام

وكان المحامي المصري عمرو عبد السلام قدم بلاغا، صباح الخميس، ضد اللبنانية مذبوح "لتطاولها على المصريين".

وقال عبد السلام لبي بي سي إن: "الفيديو تضمن ألفاظا وعبارات مهينة واحتوى على سب وقذف لعموم الشعب المصري"، مضيفا أن "الاعتذار لا يعفي من المسؤولية".

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وأضاف عبد السلام أن الفيديو يوجه إهانة لرئيس الجمهورية، وأن القانون المصري يجرم السب والقذف وهي تعد جنحا قضائية تصل فيها العقوبة إلى 3 سنوات سجنا، وكذلك عقوبة إهانة رئيس مصر.

وطالب البلاغ بإصدار أمر بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد حاليا، ومنعها نهائيا مدى حياتها من دخول مصر.

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