العاهل الأردني يقبل استقالة الملقي بعد الاحتجاجات

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption هاني الملقي استدعي إلى القصر الملكي وقدم استقالته

كلف العاهل الأدردني، الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هاني الملقي الاثنين، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول.

وهدف القرار إلى نزع فتيل الاحتجاجات الكبيرة على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإجراءات التقشف التي قدمتها.

وكان الرزاز يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، وهو اقتصادي عمل في السابق في البنك الدولي.

وقد أثار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والزيادة المقترحة على ضرائب الدخل احتجاجات كبيرة استمرت أربعة أيام متوالية.

وجاءت السياسات الحكومية بناء على توجهات صندوق النقد الدولي، وبعد تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.

ويقول رئيس الشرطة الأردني إن 60 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 40 فردا من قوات الأمن.

وعين الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة من جراء الاضطرابات في المنطقة.