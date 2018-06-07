إلقاء القبض على شبان "تشبهوا بالنساء" في السعودية
أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على 7 شبان "تشبهوا بالنساء" في أحد الأماكن العامة غربي جدة، بتوجيه من نائب أمير مكة.
وكانت شرطة جدة قد شكلت فريقا أمنيا من شعبة التحريات والبحث الجنائي لضبط عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو و"قد تشبهوا بالنساء" في أحد المواقع العامة المجاورة لكورنيش جدة، ما أثار استهجان العديد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، بينما علت نداءات بضبطهم وإيقاف ما وصفوه بالممارسات "غير الأخلاقية".
وأثارت القصة جدلا كبيرا عبر الإنترنت، إذ انتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أولئك الشبان، ورأى بعضهم أن "ما فعلوه لا يندرج تحت مفهوم الحرية بل هو فعل منافٍ للأخلاق".
وأكدت صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن شرطة محافظة جدة نجحت في إلقاء القبض على ستة سعوديين وأجنبي من المتهمين في التشبه بالنساء والذين تم تداول مقاطع فيديو لهم.
كما أضافت الصحيفة أنه قد ألقي القبض على جميع الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالإضافة لشخصين آخرين من المجموعة نفسها، وذلك أثناء عملية البحث والتحري، وبعد إلقاء القبض عليهم أحيلوا للنيابة العامة وصدر أمر توقيفهم على ذمة التحقيق.
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