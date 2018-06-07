إلقاء القبض على شبان "تشبهوا بالنساء" في السعودية

مصدر الصورة Youtube Thaqek aklak

أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شرطة محافظة جدة قد ألقت القبض على 7 شبان "تشبهوا بالنساء" في أحد الأماكن العامة غربي جدة، بتوجيه من نائب أمير مكة.

وكانت شرطة جدة قد شكلت فريقا أمنيا من شعبة التحريات والبحث الجنائي لضبط عدد من الأشخاص، ظهروا في مقطع فيديو و"قد تشبهوا بالنساء" في أحد المواقع العامة المجاورة لكورنيش جدة، ما أثار استهجان العديد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، بينما علت نداءات بضبطهم وإيقاف ما وصفوه بالممارسات "غير الأخلاقية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @makkahregion بتوجيه نائب أمير مكة #عبدالله_بن_بندر

بعد تداول مقاطع فيديو في مواقع التواصل

الاجتماعي ، الجهات الأمنية في #جدة

تقبض على

7 أشخاص تشبهوا بالنساء في الكورنيش

و إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات

النظاميه بحقهم . — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٦ يونيو ٢٠١٨

وأثارت القصة جدلا كبيرا عبر الإنترنت، إذ انتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أولئك الشبان، ورأى بعضهم أن "ما فعلوه لا يندرج تحت مفهوم الحرية بل هو فعل منافٍ للأخلاق".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #القبض_علي_المتشبهين_بالنساء

الكثير عندنا لديه مشكلة في فهم الحرية!

البعض يعتقد ان الحرية هو ان يفعل كل ماهو "محرّم وشاذ وغير فطري"،وهذا تعريف خاطئ،لأن هذا (انحلال) وليس حرية!

>الحرية معناها ارقى وأنقى من ذلك،وأسمى معاني الحرية ان تكون انساناً (طبيعياً سوياً) وليس (منحلاً شاذاً)! — Ibrahim AlMoneef (@altamimi14) ٦ يونيو ٢٠١٨

وأكدت صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن شرطة محافظة جدة نجحت في إلقاء القبض على ستة سعوديين وأجنبي من المتهمين في التشبه بالنساء والذين تم تداول مقاطع فيديو لهم.

كما أضافت الصحيفة أنه قد ألقي القبض على جميع الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالإضافة لشخصين آخرين من المجموعة نفسها، وذلك أثناء عملية البحث والتحري، وبعد إلقاء القبض عليهم أحيلوا للنيابة العامة وصدر أمر توقيفهم على ذمة التحقيق.

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