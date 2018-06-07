من هو رئيس وزراء مصر الجديد؟

مصدر الصورة AFP/Getty Image caption كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل

يتولى مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في وقت تقوم فيه الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية صعبة ترتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لتخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقد كلفه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل الذي تقدم باستقالته بعد أيام قليلة من أداء السيسي اليمين الدستورية لفترة جديدة.

وتولى مدبولي، البالغ من العمر 52 عاما، منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء مدة تقرب من شهرين بداية من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سافر إسماعيل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

كما أنه شغل منصب وزير الإسكان في حكومتي المهندس إبراهيم محلب عام 2014، واستمر خلال حكومة شريف إسماعيل.

ولد مدبولي عام 1966، وحصل على درجة البكالوريوس فى الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة عام 1988، والدكتوراه عام 1997.

وشغل في السابق العديد من المناصب الإدارية المتعلقة بالدراسات الحضرية ومشروعات البناء والإسكان والتخطيط العمراني، كما تولى منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2000 وحتى يونيو/حزيران 2004.

وفي يوليو/تموز 2004، تولى منصب مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وحتى أبريل/نيسان 2008.

وعُين مدبولي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وتولى منصب المدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فى نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وحتى آخر فبراير/شباط 2014.

ويأتي تولي مدبولي لهذه المنصب في وقت من المنتظر أن يشهد زيادة في أسعار الوقود والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وذلك بعد إعلان البرلمان مؤخرا زيادة في رسوم ترخيص السيارات واستخراج جوازات السفر وشراء خطوط الهواتف المحمولة.