معارك عنيفة في البوكمال السورية مع "محاولة تنظيم الدولة استعادتها"

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أفاد نشطاء معارضون في سوريا باحتدام القتال بجنوب شرق البلد، حيث يحاول مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية استعادة السيطرة على أحد معاقلهم السابقة من القوات الحكومية.

وبحسب (المرصد السوري لحقوق الإنسان)، ومقره في بريطانيا، عادت غالبية البوكمال إلى سيطرة القوات الحكومية بعد يوم من تقدم مقاتلي التنظيم إلى قلب المدينة، يقودهم مفجرون انتحاريون.

وقتل في الاشتباكات 30 من أفراد القوات الحكومية ومسلحين متحالفين معها، بينهم مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية، بحسب المرصد. وقتل أيضا 21 من مسلحي تنظيم الدولة، بينهم 10 مهاجمين انتحاريين.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في البوكمال التي تقع في وادي الفرات.

ولم تعلق الحكومة السورية حتى الآن على التقارير.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في نشاط مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن رامي عبد الرحمن رئيس المرصد قوله "تراجع مقاتلو تنظيم الدولة من داخل البلدة إلى أجزائها الغربية والشمالية الغربية"، بعد أن صدت قوات موالية للحكومة المسلحين.

وأضاف عبد الرحمن أن تعزيزات موالية للحكومة وصلت إلى المنطقة.

وقال المرصد إن تنظيم الدولة استخدم 10 مهاجمين انتحاريين، في هجومه على البوكمال أمس الجمعة، حيث سيطر سريعا على العديد من أحيائها.

ويعد ذلك الهجوم الأكبر على البوكمال منذ أن فقد تنظيم الدولة سيطرته عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، والأحدث ضمن سلسلة هجمات شنها التنظيم في أنحاء سوريا مؤخرا، بحسب فرانس برس.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية السورية ولا الجيش النظامي شيئا عن هجوم الجمعة.

وكثف تنظيم الدولة من هجماته ضد القوات الموالية للحكومة منذ أن غادر مقاتلوه آخر معاقلهم بالقرب من دمشق بموجب اتفاق إجلاء مع النظام السوري، وذلك في مايو/ أيار الماضي.

وكان تنظيم الدولة قد أعلن "خلافة إسلامية"، عابرة للحدود بين العراق وسوريا في عام 2014، لكنه فقد بعد ذلك معظم الأراضي التي سيطر عليها.

وينحسر وجود التنظيم حاليا في جيوب شرقي سوريا، في الصحراء الممتدة من وسط البلاد وحتى الحدود مع العراق.ية.