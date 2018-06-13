مصدر الصورة EPA Image caption يقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بعد 226 كلم غرب العاصمة صنعاء

أفادت تقارير أن قوات مدعومة من التحالف بقيادة السعودية شنت ضربات جوية على مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومن المتوقع أن تكون المعركة هي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات بين التحالف وحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

ميناء الحديدة في اليمن " معركة الفصل"

التحالف بقيادة السعودية "يتقدم نحو الحديدة" في اليمن

ويعد الميناء البوابة الرئيسية لتدفق الشحنات الغذائية والمساعدات من الدول العربية والأوروبية إلى المدينة، بالإضافة إلى أنه المركز التجاري الرئيسي في اليمن والذي يسيطر على أكثر من 70 في المئة من واردات الدولة.

وحذرت منظمات المساعدات الانسانية من أن نحو ربع مليون يمني سيتضررون جراء

ويشهد اليمن نزاعا بين قوات موالية لحكومة معترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي. وتتهم الرياض الحوثيين باستخدام ميناء الحديدة في تهريب السلاح إيراني الصنع، وهو ما نفته الجماعة وإيران.

وفر آلاف اليمنيين من الحديدة، ثاني أكبر ولاية يمنية من حيث عدد السكان، بعد تصاعد حدة القتال، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية نشرته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في اليمن منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015.

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