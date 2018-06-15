مصدر الصورة AFP Image caption القوات الموالية للحكومة انتشرت عند أطراف منطقة المطار في الحديدة

تقول الحكومة اليمنية إن قواتها المدعومة من التحالف بقيادة السعودية لا تهاجم ميناء مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني "لا نخطط لتدمير البنية التحتية".

وأضاف في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الخميس، "نحن في منطقة قريبة من المطار، وليس الميناء، اليوم الميناء البحري خارج العمليات العسكرية تماما".

وبدأت قوات موالية للحكومة مدعومة بتحالف بقيادة السعودية هجوما على مدينة الحديدة يوم الأربعاء الماضي.

وتعد معركة الحديدة واحدة من أهم المعارك التي قد تحسم بدرجة كبيرة الصراع في اليمن، خاصة أنها ستقطع طريق التواصل الوحيد بين الحوثيين والعالم الخارجي وربما طرق إمدادات تابعة لهم.

كما تعد المرة الأولى الذي تتقدم فيها قوات الحكومة، بدعم من التحالف الذي تشارك فيه غالبية دول الخليج، للسيطرة على مدينة رئيسية في اليمن وتوجد بها أعداد كبيرة من الحوثيين.

وتواجه الأمم المتحدة صعوبات في محاولاتها تجنب تعطيل العمل بالميناء، شريان الحياة الذي تصل عن طريقه المساعدات الغذائية للدولة التي يواجه 8.4 مليون من سكانها خطر مجاعة وشيكة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الميناء لا يزال يعمل ، وأن موظفيه ما زالوا يعملون ويوزعون الطعام.

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وحث ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي للبرنامج، جميع الأطراف على "الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واتخاذ خطوات فعالة لاحترام القانون الإنساني الدولي".

وكانت الطائرات الحربية التابعة للتحالف استهدفت ميناء الحديدة مرارا خلال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من أهميته لنقل المساعدات الإنسانية.

كما أدى الحصار الجزئي الذي فرضه التحالف على الحديدة إلى خفض كبير في واردات السلع الأساسية.

واجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة مغلقة يوم الخميس، وسط مخاوف من أن يؤدي القتال إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين وإثارة أزمة إنسانية أكبر.

وقبيل المحادثات، قال الممثل الدائم للسويد كارل سكاو، إن الوقت قد حان لأن يدعو المجلس إلى تجميد فوري للهجوم على الحُديدة. لكن لم يكن هناك دعم كافٍ بين أعضاء المجلس لدعوته تلك.

ويواجه حوالي ثمانية ملايين شخص خطر المجاعة في البلد الذي مزقته الحرب، والمدينة الساحلية هي المكان الذي تصل إليه معظم المساعدات الخارجية ومن ثم توزع على بقية المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون.

وقال فاسيلي نيبنسيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة "يتعين على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وقال نيبنسيا إن أعضاء المجلس "توحدوا في قلقهم العميق بشأن المخاطر التي تهدد الوضع الإنساني".

أكبر معركة في اليمن

في غضون ذلك، وصل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعيش في السعودية إلى عدن يوم الخميس في أول زيارة له للمدينة الواقعة في الجنوب منذ أكثر من عام.

وعدن هي العاصمة المؤقتة لحكومته منذ عام 2015.

وقال هادي "إن انتصارنا الوشيك في الحديدة سيكون خاتمة للقضاء النهائي على الانقلاب، وبوابة استعادة عاصمتنا المختطفة، وبسط نفوذ الدولة على كل شبر في الوطن".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت عن "تحرير القوات المهاجمة لمناطق في محيط المطار"، كما تمكنت من "أسر أو قتل العشرات" من الحوثيين.

وأكدت الوكالة أنباء مقتل جنود إماراتيين، وقالت إن أربعة جنود "استشهدوا"، لكنها لم تذكر تفاصيل مقتلهم.

وفي المقابل، حث زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مؤيديه على التعبئة للدفاع عن الحديدة، مهددين بتحويل المنطقة إلى "مستنقع" للقوات الموالية للحكومة.

وقالت مصادر طبية في منطقة العمليات إن 22 من المسلحين الحوثيين قتلوا جراء ضربات قوات التحالف.

مصدر الصورة EPA Image caption ترك النزاع والحصار الذي يفرضه التحالف نحو 22 مليون يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية

وكشفت مصادر في التحالف أن القوات نفذت 18 غارة جوية على المواقع الحوثية على مشارف الحديدة، يوم الأربعاء.

ورد الحوثيون بالإعلان عن ضرب سفينة حربية تابعة لقوات التحالف بصواريخ، رغم أنه لم يكن هناك تأكيد على ذلك.

واصطف رجال ونساء يوم الخميس في جزء من المدينة لم يصل إليه العنف لتسلم مؤن من جمعيات خيرية.

وتقول الأمم المتحدة إن 22 مليون يمني يحتاجون مساعدات إنسانية وإن عدد المهددين بالمجاعة يمكن أن يزيد عن مثليه ويتجاوز 18 مليونا بحلول نهاية العام ما لم يتحسن الوضع.

وقالت الأمم المتحدة إنها مستمرة في تقديم المساعدات. وقالت ليز جراندي منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية في اليمن "نحن هناك ونسلم مساعدات. لن نغادر الحديدة".

وأثار الهجوم، الذي يقول محللون إنه سيكون أكبر معركة حتى الآن في الحرب باليمن، المخاوف من وقوع خسائر كبيرة بين السكان المدنيين البالغ عددهم 400 ألف نسمة.

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