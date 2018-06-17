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أفادت أنباء بأن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارات جوية على مطار مدينة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وتشهد معارك ضارية منذ أيام عدة.

وتدعم السعودية هجوم قوات الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، على المدينة.

وكانت تقارير تحدثت السبت عن أن الحوثيين فقدوا السيطرة على المطار، غير أن الهجمات الأخيرة تناقض تلك التقارير.

في هذه الأثناء، يعقد المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفث، محادثات عاجلة في العاصمة صنعاء لليوم الثاني بغية ضمان انسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة، التي تعد الميناء الرئيسي الوحيد الذي يسيطر عليه الحوثيون، وينظر إليه باعتباره شريان الحياة لملايين اليمنيين الذين يتعرضون لخطر المجاعة.

وتحتدم المعارك وسط تحذيرات دولية ومحلية من مصير وصف بالكارثي لقرابة 600 ألف نسمة في الحديدة.