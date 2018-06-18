"قتلى وجرحى في قصف جوي" على موقع عسكري في سوريا

مصدر الصورة Reuters

أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى في غارة جوية على موقع عسكري في ريف دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "اعتدى على أحد مواقعنا العسكرية في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال".

وتحدث المصدر العسكري عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء القصف. لكن لم يذكر أي تفاصيل إضافية.

لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الميجور جوش، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، قوله إن أعضاء التحالف لم ينفذوا أي غارات قرب البوكمال.

وتوجد قوات أمريكية في جنوب غرب البوكمال، قرب الحدود مع العراق والأردن.

وهاجم الرئيس السوري بشار الأسد مشاركة قوات عسكرية أمريكية وبريطانية في سوريا، واصفا إياها بـ "الاستعمارية".

لكنه امتدح دور القوات الروسية، مشددا على أنها "شرعية" لأنها جاءت بطلب من حكومته.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا منذ سنوات يستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرقي البوكمال.

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