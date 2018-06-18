أردوغان: مقاتلون أكراد يغادرون مدينة منبج السورية

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين إن مقاتلين من فصيل كردي سوري يغادرون مدينة منبج في شمال سوريا.

وكانت القوات المسلحة التركية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات تركية وأمريكية بدأت دوريات مستقلة في شمال سوريا على امتداد الخط الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها تركيا، ومدينة منبج التي تقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية تتمركز فيها.

وترى أنقرة أن وحدات حماية الشعب الكردية تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما "إرهابيا".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن القوات التركية ستدخل منبج تدريجيا دون الإدلاء بأي تفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد مجلس منبج العسكري محمد أبو عادل قوله إن قوات تابعة للمجلس ولقوات التحالف تقوم بدوريات في الجانب الذي تقع فيه منبج، مضيفا أن قوات تركية وحلفاءها من المعارضة السورية يقومون بدوريات على الجانب الآخر.

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نبذة: قوات وحدات حماية الشعب الكردي

وشنت تركيا في العامين الماضيين عمليتين عسكريتين عبر الحدود بالاشتراك مع قوات سورية معارضة.

وكانت العملية الأولى المسماة بعملية "درع الفرات" تهدف إلى طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا.

بينما كانت العملية الثانية التي شنتها تركيا في 20 يناير / كانون الثاني الماضي، وأطلقت عليها اسم عملية "غصن الزيتون"، تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين.

وتقول الحكومة التركية إن هذه "الميليشيا" ترتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود، وتعده أنقرة منظمة "إرهابية".

وتنكر الوحدات الكردية أي صلة مباشرة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة، التي تدعم هذه الوحدات في سوريا.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على جدول زمني لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج مطلع الشهر الجاري.

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وقال جاويش أوغلو حينها "إن قوات بلاده ستدير مع القوات الأمريكية منطقة منبج حتى تشكيل إدارة جديدة بموجب تفاهم مع واشنطن".

وأضاف : "إن نموذج خارطة الطريق التي اتفقنا عليها مع واشنطن سوف يجري تعميمه على بقية المدن التي يسيطر عليها مسلحو قوات سوريا الديمقراطية".

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