مصدر الصورة Ronald Grant Image caption السعودية افتتحت منتجعا ترفيهيا كبيرا في القدية بالرياض

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب، من منصبه. وجاء المرسوم الملكي، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، بعد ظهور لاعبات سيرك روسي في عرض في سيرك الرياض الذي يقع تحت إشرافه.

وأبدى الملك سلمان غضبه من الخطيب، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، طالبت بوضع قواعد ومعايير ثابتة للتعاقد مع اللاعبين الأجانب المحترفين.

وهذا هو العام الثاني الذي تثار فيه القضية للأسباب نفسها، بحسب ما قالته صحف محلية.

وقال الخطيب إن كثرة العمل، وما فيه من ملفات مهمة، حال دون إمعان النظر في الشركات المسؤولة عن اللاعبات الأجنبيات، أو وضع شروط وضوابط لعروضهن.

الترفيه جزء من رؤية 2030

وكان ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان، قد قال العام الماضي إن إنشاء صناعة تسلية وترفية في بلاده يمكن أن يساعدها في سعيها لإنهاء اعتمادها على النفط.

وأوضح الأمير محمد، أن تطوير صناعة السياحة والترفيه محليا سيجلب للبلاد نحو 22 مليار دولار، من الأموال التي يصرفها السعوديون حاليا في الخارج.

ثم كشفت السعودية النقاب عن خطة لإنشاء مدينة ترفيهية على أطراف الرياض تمتد على مساحة 334 كيلو مترا مربعا.

وستوفر المدينة الترفيهية أنشطة ثقافية، ورياضية، بما في ذلك متنزه على غرار متنزهات غربية كبيرة.

مصدر الصورة Reuters Image caption دار للسينما بدأت في استقبال المشاهدين

وأكد الإعلان الرسمي عن المدينة الترفيهية العملاقة على أنها ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المدينة الجديدة في السعودية العام المقبل وسط توقعات بالانتهاء من أعمال الإنشاء عان 2022، في إطار خطة أوسع نطاقا.

وتهدف رؤية السعودية 2030، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد، إلى تنويع الاقتصاد والتقليل من اعتماد السعودية على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال إنشاء عدد من المشروعات العملاقة.

وقالت السلطات المعنية في السعودية إن المدينة لن تجتذب السائحين إلى السعودية فقط، بل "ستوفر حياة صحية وأكثر انسجاما وترفيهة ومتعة وبهجة لسكان العاصمة."

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