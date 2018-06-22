24 ساعة تفصل السعوديات عن قيادة السيارة

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حين تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشرة صباح يوم الأحد 24 حزيران/يونيو، سيتغير المشهد في شوارع السعودية.

ستكون النساء حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن، جاهزات لتحديد مسارهن والقيادة بأنفسهن نحو الوجهة التي يخترنها.

وكانت ملامح هذا المشهد الجديد قد بدأت تظهر بالفعل، فإعلانات الترويج لشراء سيارات والقروض لتمويلها استهدفت النساء لأول مرة، ولوحات التنبيه في الشوارع تخاطب السائقة كما السائق.

فُتح باب التقديم لمعادلة الرخص الأجنبية في 21 أيار/ مايو؛ فكثير من السعوديات كن يقدن سيارات خارج حدود المملكة.

أنا مثلا كنت قد حصلت على رخصة قيادة من المملكة المتحدة حيث أقمت لعدة سنوات. ومنذ فترة أردت تعديل رخصتي كوني أقيم في مدينة جدة، فتقدمت لحجز موعد لكني فوجئت بأن أقرب موعد هو 5 تموز/ يوليو - ما يعني أني لن أتمكن من القيادة بنفسي يوم غد.

لم أستطع العثور على موعد أقرب لتعديل رخصتي حتى في المدن الأخرى القريبة من جدة.

تتضمن إجراءات معادلات الرخص الأجنبية تحميل الرخص على منصة إلكترونية خصصتها إدارة المرور، ونسخة مترجمة، وصورة عن هوية المواطنات أو الإقامة للمقيمات لتحديد موعد لفحص القيادة العملي في 21 مركزاً موزعاً في أنحاء المملكة.

لأول مرة: أسماء وصور نسائية

يوم 8 يونيو/حزيران، استلمت أول دفعة من النساء - وعددهن 10 - رخص القيادة استعداداً لليوم الذي يصفنه بالتاريخي؛ فهن سيقدن السيارة في بلدهن للمرة الأولى.

قامت النساء بمشاركة تلك اللحظة مع العالم؛ حيث نشرن صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اجتياز فحص القيادة، وعرضن رخصهن التي حملت أسماء وصور نسائية تظهر لأول مرة على رخص قيادة سعودية.

الصور المنشورة أظهرت نساء منقبات وأخريات دون نقاب على حد سواء، لعربيات وأجنبيات مقيمات في السعودية. جميعهن متحمسات لبدء مرحلة جديدة في حياة المرأة في السعودية.

وبينما تستعد آلاف النساء في السعودية من مواطنات ومقيمات لقيادة السيارة، تتخوف بعضهن من عدم جاهزية الطرق في بعض المناطق وأيضاً من مدى استعداد السائقين الذكور، الذين اعتادوا أن يكون الشارع ساحة لهم فقط، لمشاركة الطرق مع السائقات.

ولا يزال بعض السعوديات - رغم إلمام بعضهن بمهارات القيادة - يفضلن مراقبة المشهد عن بعد حتى يصبح وجود سائقات في شوارع المملكة أمراً مألوفاً قبل خوض التجربة.

أما الأخريات ممن هن فوق الـ 18 عاماً ولم يكن قد تعلمن القيادة أو حصلن على رخصة من الخارج، فالتحقن بدورات لتلقي دروس نظرية وعملية عن القيادة.

ماذا عن رسوم التدريب والحصول على شهادة قيادة؟

رسوم التدريب للنساء باهظة الثمن مقارنة برسوم التدريب الخاصة بالرجال.

فوفقاً للموقع الرسمي لمدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة، تبلغ رسوم تدريب النساء 2,520 ريالا سعوديا (أي ما يعادل 672 دولارا أمريكيا) تشمل تكاليف الاختبارين النظري والعملي دون رسوم استخراج الرخصة.

في حين تبلغ رسوم التدريب لقيادة السيارة الخاصة للرجال 435 ريالا سعوديا ( 116 دولارا) و 560 ريالا سعوديا (149 دولارا) لرخص القيادة العمومية، بحسب إدارة مرور منطقة الرياض.

ويتطلب الحصول على الرخصة 30 ساعة تدريبية في إحدى مدارس القيادة الخمس التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك.

وتتطلب من تمتلك رخصة أجنبية منتهية الصلاحية ست ساعات من التدريب تنتهي باختبار عملي ويكلف ذلك 551 ريالا سعوديا (نحو 146 دولارا)، وذلك بحسب مدرسة جدة المتطورة.

أما صاحبة الرخصة الأجنبية الصالحة، فتحتاج فقط لاجتياز فحص قيادة عملي ودفع رسوم استصدار الرخصة التي تبلغ 400 ريال سعودي (106 دولارا) صالحة 10 سنوات، أو 200 ريال سعودي لصلاحية 5 سنوات.

حرية أكبر وفرص عمل جديدة

يتزامن يوم 24 حزيران/يونيو مع عودة الموظفين إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر الرسمية، ما يعني أن السعودية ستتمكن من أن تقود سيارتها إلى عملها، واصطحاب أبنائها للتنزه خلال فترة عطلة الصيف، ثم إلى المدارس بعد انقضاء العطلة.

ستقود سيارتها للذهاب إلى المشفى وفي حالات الطوارئ.

ستذهب للقاء صديقاتها وللتسوق.

لن يتطلب ذلك الاعتماد على السائق الخاص أو أحد الأقارب الذكور.

وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وصل عدد السائقين عام 2017 إلى حوالي 1.4 مليون سائق خاص، بلغ متوسط أجرة الواحد شهريا 2,122 ريالا سعوديا (ما يعادل 565 دولاراً أمريكياً).

ومن شأن السماح بالقيادة خلق فرص عمل جديدة للمرأة السعودية.

فقد تخرجت مؤخرًا أول دفعة لمحققات سعوديات للتحقيق في الحوادث المرورية للمركبات التي تستقلها النساء.

كما سيتاح المجال للحاصلات على الرخصة العمومية ممن هن فوق الـ 20 عاماً قيادة سيارات الأجرة والنقل العام - الأمر الذي سيجد إقبالا لدى من لا يرغبن في القيادة ويشعرن بارتياح أكبر لمرافقة سائقة عوضاً عن سائق.