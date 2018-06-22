مصدر الصورة AFP Image caption أغلب القتلى في الحرب اليمنية مدنيون

يقول عاملون بمنظمات الإنقاذ إن المدنيين يهربون من المعارك في مدينة الحديدة اليمنية، بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن اليومين الأخيرين شهدا عمليات نزوح "على نطاق واسع"، دون أن يعطي أرقاما عن عدد النازحين.

وأوضح البيان أن النازحين يتوجهون إلى المناطق المجاورة شرقا وشمالا، بينما ذهب بعضهم إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء.

وقد شنت القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية، مطلع هذا الشهر حملة لإخراج الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، من الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وتقدر الأمم المتحدة عدد المدنيين في الحديدة والمناطق المحيطة بها بنحو 600 ألف شخص. وقد رفض الحوثيون تسليم المدينة التي يعد ميناؤها معبر ثلاثة أرباع واردات اليمن.

ويسيطر الحوثيون منذ 2014 على الميناء وعلى أغلب مناطق شمالي اليمن، وعددا من الموانئ الأخرى في البلاد.

وأثارت معركة الحديدة، التي قتل فيها حسب مصادر طبية، 374 شخصا، قلق الأمم المتحدة لأنها تعرقل توصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية عبر الميناء.

وأعلنت القوات الحكومية صباح الأربعاء سيطرتها على ميناء الحديدة.

وقتل في الحرب اليمنية منذ شرع التحالف بقيادة السعودية في حملته لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا، عام 2015 نحو 10 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون.

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