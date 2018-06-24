الدفاعات السعودية "تعترض صاروخا باليستيا" فوق الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء الأحد، صاروخاً باليستياً فوق العاصمة الرياض.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الصاروخ أطلقه الحوثيون، ونشرت قناة العربية على تويتر مقطعا مصورا لما قالت إنه لحظة اعتراض الصاروخ.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إنه سمع ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات في سماء العاصمة السعودية كما ظهرت سحب دخان فوق المدينة.

وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تصدت القوات السعودية لصاروخ كان يستهدف مطار الرياض الدولي، وآنذاك وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم بأنه "يرقى لعمل حربي" ضلعت فيه إيران.

وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ مارس/آذار 2015 عندما شنت السعودية وعدد من الدول العربية السنية حملة عسكرية ضد الحوثيين، الذين فرضوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار.

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