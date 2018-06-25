بالصور: الأردن أول محطة للأمير وليام في جولة الشرق الأوسط

وصل الأمير وليام‭ ‬الاثنين إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وبدأ دوق كامبريدج الأمير وليام جولته في الشرق الأوسط، من الأردن حيث قضى يوم الأحد بصحبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في عمان.

وفي صباح الاثنين، زار الأميران مدينة جرش القديمة.

مصدر الصورة Reuters Image caption وصول الأمير وليام إلى مدينة جرش القديمة، الأردن.

مصدر الصورة Reuters Image caption الأمير وليام وولي العهد الأردني يسيران بين آثار مدينة جرش القديمة

وبهذه الجولة يصبح الأمير وليام أول فرد من العائلة الملكية البريطانية يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وشدد قصر كنسينغتون على أهمية "الطبيعة التاريخية" للجولة.

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وخلال الزيارة، مر الأميران بصورة لدوقة كامبريدج كاثرين ميدلتون عندما كانت طفلة مع والدها في عطلة عائلية بالأردن.

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والتقط الأميران صوراً تذكارية مع أطفال أردنيين وسوريين.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

وكان الأمير وليام قد وصل الأردن يوم الأحد، حيث استقبله ولي العهد الأردني في مطار مطار عمان المدني (ماركا).

مصدر الصورة Reuters

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اصطحب الأمير الأردني الحسين الأمير وليام بجولة في مؤسسة ولي العهد.

مصدر الصورة Reuters

وشملت الجولة مختبر TechWorks التكنولوجي.

مصدر الصورة Reuters

كما التقى الأمير وليام بالأردنيين العاملين في قطاع التعليم، في مقر إقامة السفير البريطاني إدوارد أوكدن، خلال حفل أقيم في الحديقة على شرف عيد ميلاد الملكة إليزابيث.

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وقال وليام للجمهور الأردني أثناء الحفلة :" أنا معجب بشدة بالمرونة التي أظهرتموها في الأردن في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المتعددة التي واجهتكم نتيجة الصراعات في المنطقة".

وأضاف "الطريقة التي فتحتم فيها أبوابكم للآلاف من اللاجئين السوريين، ناهيكم عن التزاماتكم القديمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، أمر رائع".

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ثم جلس الأميران لمشاهدة مباراة كأس العالم المسجلة والتي فازت فيها انكلترا على بنما 6-1 .

مصدر الصورة Reuters Image caption الأمير وليام والأمير الحسين

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