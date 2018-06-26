محكمة سودانية "تلغي حكم إعدام" نورا حسين في قضية قتل زوجها

مصدر الصورة أصدر القضاء السوداني، حكما بالإعدام شنقا بحق نورا

أعلنت هيئة الدفاع عن السودانية نورا حسين، المتهمة بقتل زوجها طعنا بسكين، أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم عليها بالإعدام، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكانت نورا (19 عاما) قد أدينت بقتل زوجها، الذي اتهمته بـ"اغتصابها" بمساعدة أفراد من عائلته، بعد أن ظلت ترفض معاشرته جنسيا بسبب رفضها الزواج منه بالأساس.

وأُجبرت نورا على الزواج، وهي في الـ16 من عمرها، وقال والد نورا أنه زوَّج ابنته لقريبها، بالرغم من رفضها الزواج منه، "خوفا عليها من أن تلد ابنا غير شرعيا".

وشغلت قضية نورا الرأي العام المحلي والدولي ، وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان حكم إعدامها، وطالبت بإلغائه.

وقال عضو هيئة الدفاع عبد الله محمد لبي بي سي إن محكمة الاستئناف قررت استبدال العقوبة بالسجن لمدة خمسة سنوات، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويض مادي "الدية".

وقالت والدتها، زينب أحمد، لبي بي سي إنها سعيدة لأن حياة ابنتها قد أنقذت.

وألقي القبض على نورا، وزجت في السجن في يونيو/حزيران من العام 2017، حتى حكمت المحكمة عليها بالإعدام مطلع الشهر الماضي، بعد أن رفض أهل القتيل قبول الدية"

وطعنت هيئة الدفاع عنها ضد الحكم، وطالبت بإلغاء الإعدام.

وأشارت إلى أن نورا "تعرضت للاستفزاز من زوجها القتيل، بعد اغتصابها بمساعدة أقاربه".

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