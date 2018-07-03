أنباء عن مقتل ابن أبو بكر البغدادي في سوريا

مصدر الصورة AFP Image caption صورة أرشيفية للبغدادي في الموصل عام 2014

وردت أنباء عن مقتل حذيفة البدري، ابن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في هجوم شنه مسلحو التنظيم على محافظة حمص وسط سوريا، حسبما قال موقع أعماق التابع لتنظيم الدولة.

وقال التنظيم في بيان إن البدري "قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

و"النصيرية" هو المصطلح الذي يستخدمه التنظيم في الإشارة إلى الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

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نبذة عن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات الجوية العراقية استهدفت اليوم ثلاثة مبان تابعة لتنظيم الدولة في سوريا.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي يبثه التلفزيون الرسمي العراقي، قال العبادي إنه أصدر أوامره للمقاتلات التابعة للجيش العراقي والقوات الجوية بشن هجوم على المباني، وقتل من بداخلها.

وأعلن العراق هزيمة تنظيم الدولة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، لم تتوقف هجمات التنظيم على قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها، مما دعا قوات الأمن لتعقب فلول التنظيم في صحراء الأنبار وغيرها من المناطق.

وبدأت القوات العراقية أيضا في شن هجمات على التنظيم في سوريا في مايو/أيار.

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