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قررت النيابة العامة في مصر تشريح جثث ثلاثة أطفال، بعد العثور عليها ملقاة في شارع رئيسي في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وقال مصدر في مصلحة الطب الشرعي لبي بي سي، ردا على روايات شهود عيان تقول بأن هناك أعضاء بشرية مفقودة من الجثث الثلاث، إن التشريح سيكشف أسباب وفاة الأطفال، فضلا عن إن كانوا قد تعرضوا لاستئصال بعض أعضائهم أو لا.

وأوضح المصدر أن الجثث لم تنقل بعد لقسم الطب الشرعي لتشريحها، وأن معظم التقارير الإخبارية غير دقيقة، لأنها "تستبق التشريح الطبي الذي يفصل في الأمر".

"الغرق سبب الوفاة"

وقال ثلاثة ضباط كانوا في موقع العثور على جثث الأطفال لبي بي سي إنهم يرجحون وفاة الأطفال الثلاثة غرقا.

وأضافوا أن انفجار البطن في الجثث حدث بسبب وجودهم في المياه فترة طويلة. واستبعد الضباط فرضية استئصال أعضاء أو التجارة فيها.

وينتمي الأطفال الثلاثة إلى أسرة واحدة - بحسب ما قاله الضباط - ويرجح أن بينهم شقيقين.

وأكد الضباط أن القول الفصل في أسباب الوفاة، وهوية الأطفال ستكون للطب الشرعي لأن الجثامين في حالة تعفن.

حالة ذعر

وسادت حالة من الذعر منطقة الطالبية بعدما عثر الأهالي في المنطقة على جثث الأطفال.

وقال شاهدا عيان لبي بي سي إن الجثامين لأطفال لا يتجاوزون العاشرة من عمرهم.

وشكلت وزارة الداخلية فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وذكرت تقارير إخبارية لصحف ومواقع محلية أن الجثث "لا يوجد بها أي أحشاء، وأن مصادر أمنية ترجح أن يكون الأطفال الثلاثة ضحايا لعصابة للاتجار بالأعضاء البشرية".

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