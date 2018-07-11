مصدر الصورة AFP Image caption ولاية الوحدة تعرضت لأعمال عنف واغتصاب وقتل جماعي بعد هجوم لقوات حكومية

وثق تقرير حديث للأمم المتحدة عن جنوب السودان ارتكاب جرائم مروعة، قد ترقى إلى جرائم الحرب، منها الاغتصاب الجماعي والذبح والقتل الجماعي لمدنيين.

وأشار التقرير إلى تورط كلا من الحكومة والقوات المتحالفة معها في العنف الذي شهدته ولاية الوحدة.

والتقى المحققون الأمميون بشهود عيان منهم سيدة، تحدثت عن أنها فقدت كل شيء وقالت "كان من الأفضل أن يقتلوني".

ووقع زعماء الصراع في البلاد على اتفاق لوقف إطلاق النار، في يونيو/ حزيران، يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات.

"إجبار أطفال على مشاهدة أمهاتهم يتعرضن للاغتصاب" في جنوب السودان

أوغندا تستقبل ما يزيد عن مليون لاجئ من جنوب السودان

جنوب السودان: توقيف 4 جنود بتهمة الاغتصاب الجماعي

وأدى القتال إلى فرار الملايين من قراهم فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وقالت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أعمال العنف المفصلة في التقرير ربما ترقى إلى جرائم الحرب ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

مصدر الصورة AFP Image caption زعماء الحرب في جنوب السودان وقعوا اتفاق وقف إطلاق النار في يونيو/حزيران

وقال متحدث باسم جيش جنوب السودان لوكالة رويترز، إن الجيش لم يتسلم التقرير بعد، وبالتالي لن يستطع التعليق عليه.

وركز محققو الأمم المتحدة على فترة خمسة أسابيع خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/آيار، عندما هاجم جنود الحكومة وحلفاؤه قرى تسيطر عليها المعارضة في جنوبي ولاية الوحدة.

وجاء في التقرير أن العنف وقع في أعقاب اشتباكات بين الحكومة وقوات المتمردين.

وقال التقرير إن بعض القتلى من المدنيين وعددهم 232 شخصا كان "مشنوقا ومعلقا على الأشجار، والبعض تم إحراقه حيا في المنازل".

"اغتصاب أثناء المخاض"

وقالت فتاة صغيرة، 14 عاما، إنها لن تنسى أبدا الفظائع التي شاهدتها، "كيف يمكن أن أنسى منظر رجل عجوز تم ذبحه بسكين قبل حرقه؟"

وتابعت :"كيف يمكنني أن أنسى رائحة تلك الجثث المتحللة لكبار السن والأطفال التي تم تركها لتنهشها وتأكلها الطيور؟ وكذلك هؤلاء النساء اللواتي شنقن وعلقن على الشجرة؟".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الحرب الأهلية انلدعت بعد إقالة الرئيس سلفا كير لنائبه رياك مشار

ووجد المحققون أن نحو 120 فتاة وامرأة تعرضن للاغتصاب أو للاغتصاب الجماعي، وكان من بين الضحايا نساء أنجبن منذ فترة قصيرة.

وقالت سيدة، 20 عاما "كنت مازلت أنزف من مخاض الولادة، لكن أحد الجنود اغتصبني. ظللت صامتة ولم أقاوم لأنني رأيت أخريات يُقتلن لرفضهن ممارسة الجنس مع الجنود والشباب".

وحصلت دولة جنوب السودان على استقلالها في عام 2011. لكنها عانت من حرب أهلية مدمرة، اشتملت على تطهير عرقي والعديد من الفظائع، منذ عام 2013.

واندلعت الحرب عندما أقال الرئيس سالفا كير، نائبه رياك مشار، متهما إياه بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه النائب المقال.

وفشلت محاولات عديدة لإيجاد حل سلمي.

ووافق الزعيمان على وقف إطلاق النار في الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة السودانية الخرطوم، في يونيو / حزيران الماضي، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق سلام شامل.

-----------------------------------------------------

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.