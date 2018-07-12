الدفاع الجوي السوري يتصدى لغارات صاروخية إسرائيلية

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تصدت أنظمة الدفاع الجوي السوري لغارات شنتها طائرات إسرائيلية قرب مرتفعات الجولان.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مسؤول عسكري سوري قوله "طيران العدو الإسرائيلي يطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأكد الجيش الاسرائيلي شنه هجمات على مواقع للجيش السوري قرب مرتفعات الجولان.

وقالت إسرائيل إنها ردت بعد إسقاط طائرة سورية بلا طيار تسللت مسافة عشرة كيلو مترات في المناطق الاسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي لروسيا قد قال إن بلاده لا تسعى للإطاحة بحليف روسيا، الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن يتوجب على سوريا تشجيع إيران على مغادرة روسيا، وذلك حسبما قال مسؤول إسرائيلي بارز.

وقال المسؤول إن نتنياهو نقل الرسالة في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويأتي ذلك بعد ساعات من إسقاط إسرائيل ما وصفته بطائرة سورية بلا طيار اخترقت مجالها الجوي.

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وإسرائيل في حالة تأهب مع تقدم قوات الأسد صوب المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال المسؤول شريطة عدم الإفصاح عن هويته "إنهم (الروس) لديهم مصلحة في استقرار نظام الأسد ونحن لدينا مصلحة في خروج إيران. يمكن لهذه المصالح أن تتعارض أو تتوافق".

ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين "لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد".

ونفى ديفيد كييس، وهو أحد المتحدثين باسم نتنياهو، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي أدلى بهذا التصريح لبوتين.

وعندما سُئل كييس عن السياسية الإسرائيلية إزاء سوريا قال "نحن لسنا طرفا في الحرب الأهلية. سنرد على أي طرف يتخذ إجراءا ضدنا".

ومنذ التدخل لصالح الأسد عام 2015، غضت روسيا الطرف عن عشرات الغارات الإسرائيلية ضد القوات الإيرانية وقوات حزب الله، مع إيضاح أنها تود الإبقاء على الأسد.