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اعتقلت السلطات السعودية الداعية الإسلامي البارز الشيخ سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه.

وأضاف ناشطون وحقوقيون سعوديون أن عملية الاعتقال تبدو أنها حملة على رجال الدين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

وقالت جماعة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن إن "الاعتقالات جرت بعد نشر الحوالي لكتاب ينتقد فيه الأسرة الحاكمة.

وأكدت جماعة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان نبأ القبض على الحوالي، مستندة إلى مصادر مقربة منه.

ولم تعلق السلطات السعودية على توقيف الحوالي.

وتقول الرياض إن ليس لديها سجناء سياسيون، إلا أن مسؤولين حكوميين قالوا إن مراقبة النشطاء ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

رجل دين سعودي: المقاومة للعراقيين فقط

من هو سفر الحوالي؟

برز الحوالي، وهو من مواليد عام 1955، قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة "الصحوة" التي انتقدت الأسرة الحاكمة بسبب الفساد والتحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب.

وزجت به السلطات في السجن خلال تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته، وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي "الجهاد" ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية.

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