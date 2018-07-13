10 معلومات مهمة عن الشيخ سفر الحوالي الذي اعتقلته السلطات السعودية

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اعتقلت السلطات السعودية الداعية الإسلامي البارز الشيخ سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه.

وقال نشطاء وحقوقيون سعوديون إن عملية الاعتقال تبدو أنها حملة على رجال الدين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

وذكرت جماعة "القسط" الحقوقية ومقرها لندن إن الاعتقالات جرت بعد نشر الحوالي لكتاب جديد أثار عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن من هو الداعية سفر الحوالي؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن الشيخ سفر الحوالي:

ولد عام 1955 في حوالة جنوبي السعودية

حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في مكة

أقيل من منصبه كرئيس لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة أم القرى على خلفية انتقاداته للعلاقات الأمريكية الخليجية

قال نشطاء إن الكتاب الذي تسبب في القبض عليه يحمل اسم المسلمون والحضارة الغربية وانتقد فيه الشيخ آل سعود ودولة الإمارات

برز قبل نحو 25 عاما كزعيم لحركة "الصحوة" التي اتهمت الأسرة الحاكمة بالفساد وانتقدتها بسبب التحرر الاجتماعي والعمل مع الغرب

زجت به السلطات في السجن خلال تسعينيات القرن الماضي لكنها أطلقت سراحه بعدما خفف من انتقاداته

في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ساند الحوالي "الجهاد" ضد الولايات المتحدة لكنه ندد أيضا بهجمات الإسلاميين المتشددين على الغربيين في السعودية

له العديد من المؤلفات مثل العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها، والقدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، وكشف الغمة عن علماء الأمة: وعد كيسنغر والأهداف الأمريكية في الخليج، والانتفاضة والتتار الجدد.

تعرض خلال مسيرته لانتقادات من أنصار التيار التقليدي ومن السلفيين الجهاديين